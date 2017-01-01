У німецькому Кельні поліція провела масові затримання біженців

Поліція Кельна повідомила про затримання "сотні людей" походженням з країн Північної Африки.

Масштабна поліцейська операція мала на меті не допустити масові напади мігрантів на громадян, як це було рік тому, повідомляє Associated Press.

Масові перевірки документів відбувалися на головних залізничних станціях Кельна.

Разом з тим, ЗМІ повідомляють, що поліцейські затримували людей, грунтуючись виключно на їх зовнішньому вигляді.

Нагадаємо, що в Німеччину за останні роки прибули близько мільйона іммігрантів. В одному лише 2015-му році 900 тис осіб спробували отримати статус біженця. У країні діють програми, спрямовані на надання мігрантам притулку і допомоги в адаптації на новому місці.

Після нещодавнього теракту в Берліні Німеччина має намір взятися за депортацію осіб, яким відмовили у легальному перебуванні в Німеччини.