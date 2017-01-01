Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У німецькому Кельні поліція провела масові затримання біженців

В операції було задіяно 1500 поліцейських
Поліція Кельна повідомила про затримання "сотні людей" походженням з країн Північної Африки.
У німецькому Кельні поліція провела масові затримання біженців Фото: AP

Масштабна поліцейська операція мала на меті не допустити масові напади мігрантів на громадян, як це було рік тому, повідомляє Associated Press.

Масові перевірки документів відбувалися на головних залізничних станціях Кельна.

Разом з тим, ЗМІ повідомляють, що поліцейські затримували людей, грунтуючись виключно на їх зовнішньому вигляді.

Нагадаємо, що в Німеччину за останні роки прибули близько мільйона іммігрантів. В одному лише 2015-му році 900 тис осіб спробували отримати статус біженця. У країні діють програми, спрямовані на надання мігрантам притулку і допомоги в адаптації на новому місці.

Після нещодавнього теракту в Берліні Німеччина має намір взятися за депортацію осіб, яким відмовили у легальному перебуванні в Німеччини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2017 22:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.