CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, де запровадять податок на одноразове використання пластику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У німецькому місті запровадить податки на одноразове використання пластику
У 2017 році в Тюбінгені на 50 тисяч євро збільшив витрати на переробку відходів
Фото: gettyimages.com
Влада міста планує, що податки офіційно запровадять у найближчі місяці.
За планом, усі кафе, кав’ярні та ресторани фаст-фуди повинні будуть додатково платити гроші за кожний використаний одноразовий стаканчик чи упаковку для їжі. Споживачів це не стосується.
У 2017 році в Тюбінгені на 50 тисяч євро збільшив витрати на переробку відходів.
Нагадаємо, що в Європейському Союзі заборонять пластикові вироби одноразового використання, зокрема, на ватні палички, пакети, соломинки для напоїв, тарілки та столове приладдя.
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24 12 2018 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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