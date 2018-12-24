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У німецькому місті запровадить податки на одноразове використання пластику

У 2017 році в Тюбінгені на 50 тисяч євро збільшив витрати на переробку відходів
Місто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, де запровадять податок на одноразове використання пластику.
У німецькому місті запровадить податки на одноразове використання пластику Фото: gettyimages.com

Влада міста планує, що податки офіційно запровадять у найближчі місяці.

За планом, усі кафе, кав’ярні та ресторани фаст-фуди повинні будуть додатково платити гроші за кожний використаний одноразовий стаканчик чи упаковку для їжі. Споживачів це не стосується.

У 2017 році в Тюбінгені на 50 тисяч євро збільшив витрати на переробку відходів.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі заборонять пластикові вироби одноразового використання, зокрема, на ватні палички, пакети, соломинки для напоїв, тарілки та столове приладдя.

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24 12 2018 10:16
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