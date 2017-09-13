У німецькому МЗС висловили обурення вироком Чийгозу
"Я обурена засудженням заступника голови Меджлісу кримських татар так званим "Верховним судом" анексованого Росією Криму до тривалого терміну позбавлення волі", - ідеться у заяві уповноваженої з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер, розміщеній на сайті німецького МЗС.
За її словами, судове рішення демонструє подальше посилення згортання прав кримських татар на півострові з моменту його анексії Росією.
"Ахтем Чийгоз виступав на захист територіальної цілісності України. Не можна допустити, щоб людей заарештовували та засуджували, тому що вони виражають свою політичну думку", - наголосила Кофлер.
Вона підкреслює, що це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який Росія також ратифікувала.
Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.
Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.
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