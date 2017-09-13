У німецькому МЗС висловили обурення вироком Чийгозу

Це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права

Засудження заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення свідчить про подальше згортання прав кримських татар на окупованому Росією півострові.

"Я обурена засудженням заступника голови Меджлісу кримських татар так званим "Верховним судом" анексованого Росією Криму до тривалого терміну позбавлення волі", - ідеться у заяві уповноваженої з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер, розміщеній на сайті німецького МЗС.

За її словами, судове рішення демонструє подальше посилення згортання прав кримських татар на півострові з моменту його анексії Росією.

"Ахтем Чийгоз виступав на захист територіальної цілісності України. Не можна допустити, щоб людей заарештовували та засуджували, тому що вони виражають свою політичну думку", - наголосила Кофлер.

Вона підкреслює, що це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який Росія також ратифікувала.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.