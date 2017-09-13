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У німецькому МЗС висловили обурення вироком Чийгозу

Це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права
Засудження заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення свідчить про подальше згортання прав кримських татар на окупованому Росією півострові.
У німецькому МЗС висловили обурення вироком Чийгозу Ахтем Чийгоз. Фото: rbc.ua

"Я обурена засудженням заступника голови Меджлісу кримських татар так званим "Верховним судом" анексованого Росією Криму до тривалого терміну позбавлення волі", - ідеться у заяві уповноваженої з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер, розміщеній на сайті німецького МЗС.

За її словами, судове рішення демонструє подальше посилення згортання прав кримських татар на півострові з моменту його анексії Росією.

"Ахтем Чийгоз виступав на захист територіальної цілісності України. Не можна допустити, щоб людей заарештовували та засуджували, тому що вони виражають свою політичну думку", - наголосила Кофлер.

Вона підкреслює, що це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який Росія також ратифікувала.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.

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13 09 2017 15:13
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