У Ніцці під час великодньої служби евакуювали церкву

У будівлю увірвався чоловік і почав погрожувати парафіянам, розмахуючи ковбасою

У центрі Ніцци католицьку церкву евакуювали після того, як невідомий увірвався в неї під час великодньої служби і почав погрожувати присутнім.

Чоловіка затримали, а зону навколо церкви оточила поліція, - повідомляє Міжнародне радіо Франції з посиланням на місцеві ЗМІ.

Джерело AFP у суді повідомляє, що чоловік, який увірвався у церкву, поводився підозріло, вдягнув рукавички, погрожував присутнім, а також "розмахував предметом, схожим на ковбасу". Затриманий уже був відомий владі. Торік він погрожував людям на пляжі. За словами джерела агентства, ймовірно, він не цілком здоровий психічно.

Тим часом газета Journal du dimanche пише, що Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції (DGSI) попередила деяких кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу. "Терористичний ризик максимальний, і наші служби мобілізовано", - наводить видання слова міністра внутрішніх справ Матіаса Текле, який відмовився від будь-яких додаткових коментарів.

За даними видання, DGSI минулого тижня поінформувала головних кандидатів президентських виборів про конкретну терористичну загрозу для їхньої власної безпеки або безпеки їхніх виборчих штабів.

Як пише Journal du dimanche, існує "суттєва і безпосередня" загроза, до якої паризька прокуратура ставиться дуже серйозно. Вона розпочала попереднє розслідування. Поліцейська служба, яка охороняє кандидатів, отримала у зв'язку із загрозою докладні інструкції.

Нагадаємо, щонайменше 30 людей поранені в результаті вибуху на карнавалі у Вільпенті, в передмісті Парижа.