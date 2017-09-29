У НКРЕ попередили про загрозу зриву початку опалювального сезону
"За інформацією, яка є у розпорядженні комісії, на сьогодні існують виробники теплової енергії, з якими НАК "Нафтогаз України" не підписав договору поставки природного газу", - повідомляє Економічна правда з посиланням на лист глави НКРЕ до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Там же вказується, що "Нафтогаз" часто відмовляється оформляти акти приймання-передачі газу з підприємствами ТКЕ.
"Врегулювання ситуації, що склалася, потребує консолідації зусиль органів державної влади, в тому числі прийняття необхідних рішень Кабміну, з метою сталого проходження опалювального сезон 2017-2018 роках", - пише Вовк.
Основою конфліктних ситуацій між "Нафтогазом" і підприємствами ТКЕ є несвоєчасна оплата останніми відпущеного газу.
Минулого тижня НАК розповсюдив повідомлення, в якому говорилося про списання 385 млн грн. і реструктуризацію 680 млн грн. боргів підприємств теплоенергетики за використаний газ.
Проте раніше повідомляли, що запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.
Нагадаємо, що міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, витрати газу до 2020-го року можна зменшити на 50% - із 18 до 9 мільярдів кубічних метрів.
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