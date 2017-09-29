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У НКРЕ попередили про загрозу зриву початку опалювального сезону

Є ряд виробників теплової енергії, з якими "Нафтогаз" не підписав договір постачання газу
Глава Нацкомісії з регулювання електроенергетики Дмитро Вовк називає критичною ситуацію з забезпеченням газом об'єктів теплової енергетики.
У НКРЕ попередили про загрозу зриву початку опалювального сезону Фото: dw.de

"За інформацією, яка є у розпорядженні комісії, на сьогодні існують виробники теплової енергії, з якими НАК "Нафтогаз України" не підписав договору поставки природного газу", - повідомляє Економічна правда з посиланням на лист глави НКРЕ до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Там же вказується, що "Нафтогаз" часто відмовляється оформляти акти приймання-передачі газу з підприємствами ТКЕ.

"Врегулювання ситуації, що склалася, потребує консолідації зусиль органів державної влади, в тому числі прийняття необхідних рішень Кабміну, з метою сталого проходження опалювального сезон 2017-2018 роках", - пише Вовк.

Основою конфліктних ситуацій між "Нафтогазом" і підприємствами ТКЕ є несвоєчасна оплата останніми відпущеного газу.

Минулого тижня НАК розповсюдив повідомлення, в якому говорилося про списання 385 млн грн. і реструктуризацію 680 млн грн. боргів підприємств теплоенергетики за використаний газ.

Проте раніше повідомляли, що запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.

Нагадаємо, що міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, витрати газу до 2020-го року можна зменшити на 50% - із 18 до 9 мільярдів кубічних метрів.

 

 

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29 09 2017 15:57
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