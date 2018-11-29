У Норвегії екс-міністра звинуватили у сексуальному насильстві над трьома шукачами притулку
Свейн Людвігсен був міністром рибальства у період з 2001 по 2005 рік. Його злочини почалися 2011 року, вважають прокурори, які стверджують: Людвігсен, будучи головою регіону Тромсе на півночі Норвегії, переконав трьох дорослих осіб, що через свою посаду він може надати їм помешкання та дозволи перебування у країні, пише NRK.
"Органи прокуратури звинувачують колишнього політика у сексуальному насильстві над трьома людьми", - заявив на прес-конференції прокурор Тор Борг Нордме.
"Ми подали звинувачення, тому що ми вважаємо, що існує зв'язок між владною посадою відповідача та жертвами", - додав Нордмо.
Троє шукачів притулку були набагато молодшими, ніж Людвігсен, якому 72 роки, і один з них має легку розумову ваду. Відповідно до звинувачень, насильство відбувалося в будинку міністра, готельних номерах та урядовому офісі між 2011 і 2017 роками.
Нагадаємо, що міжпартійна робоча група парламенту Великої Британії рекомендує затвердити офіційні процедури для розгляду скарг на сексуальні домагання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"