У Норвегії екс-міністра звинуватили у сексуальному насильстві над трьома шукачами притулку

Колишнього норвезького міністра рибної промисловості звинуватили у сексуальному насильстві стосовно трьох шукачів притулку.

Свейн Людвігсен був міністром рибальства у період з 2001 по 2005 рік. Його злочини почалися 2011 року, вважають прокурори, які стверджують: Людвігсен, будучи головою регіону Тромсе на півночі Норвегії, переконав трьох дорослих осіб, що через свою посаду він може надати їм помешкання та дозволи перебування у країні, пише NRK.

"Органи прокуратури звинувачують колишнього політика у сексуальному насильстві над трьома людьми", - заявив на прес-конференції прокурор Тор Борг Нордме.

"Ми подали звинувачення, тому що ми вважаємо, що існує зв'язок між владною посадою відповідача та жертвами", - додав Нордмо.

Троє шукачів притулку були набагато молодшими, ніж Людвігсен, якому 72 роки, і один з них має легку розумову ваду. Відповідно до звинувачень, насильство відбувалося в будинку міністра, готельних номерах та урядовому офісі між 2011 і 2017 роками.