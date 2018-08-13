У Норвегії міністр пішов у відставку через поїздку до Ірану з подругою

58-річний Пер Сандберг у липні відвідав Іран зі своєю дівчиною іранського походження Бахаре Летні, яка на 30 років молодша за нього

Міністр рибного господарства Норвегії та заступник голови партії "Прогрес" оголосив про свою відставку з обох посад через скандал з поїздкою до Ірану.

Міністр не попереджав про візит ні своє міністерство, ні прем'єр-міністра, і взяв у подорож офіційний мобільний телефон, порушивши протоколи безпеки, повідомляє The Local.

Після цього, його кілька тижнів критикували засоби масової інформації, опозиційні політики та навіть однопартійці.

Ця історія стала головною кризою для уряду коаліції, частково через підозри щодо відносин Бехарі Летні з іранським урядом.

Сандберг заявив, що він планує зустрітися з норвезькою пресою у вівторок разом з Летні, щоб захистити її і себе від чуток про зв'язки з іранським урядом.

Нагадаємо, що в березні 2018 року спікер парламенту Норвегії Улемік Томмессен пішов у відставку через ситуацію навколо перевитрати коштів, виділених на ремонт і реконструкцію комплексу будівель норвезького парламенту.