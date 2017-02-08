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У Норвегії націоналісти сприйняли автобусні сидіння за мусульманок в паранджі

Підписники були обурені: вони написали більше 100 коментарів, в основному критикуючи імміграцію і підтримуючи заборону на носіння паранджі в громадських місцях
У закритій норвезькій групі в Facebook "Fedrelandet viktigst" ("Вітчизна понад усе") опублікували фотографію групи жінок в паранджі, що їдуть в автобусі. Автор посту написав: "Що люди думають про це?".
У Норвегії націоналісти сприйняли автобусні сидіння за мусульманок в паранджі Фото: Sindre Beyer / Facebook

Один з коментаторів написав: "Виглядає дуже страшно, треба заборонити. Ніколи не дізнаєшся, хто ховається під одягом. Це можуть бути озброєні терористи".

Але є одна деталь: на цій фотографії немає жінок в паранджі. Це порожні сидіння в автобусі.

Автор посту в закритій групі Юхан Слоттавік розповів, що він опублікував фотографію жартома - йому просто було нудно, інформує The Washington Post.

"Я виклав фотографію і подивитися, що станеться", - зазначив він.

Слоттавік був здивований тим, як багато людей побачило на знімку жінок в паранджі.

Нагадаємо, що цього року у Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі.

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02 08 2017 17:26
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