CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ закритій норвезькій групі в Facebook "Fedrelandet viktigst" ("Вітчизна понад усе") опублікували фотографію групи жінок в паранджі, що їдуть в автобусі. Автор посту написав: "Що люди думають про це?".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Норвегії націоналісти сприйняли автобусні сидіння за мусульманок в паранджі
Підписники були обурені: вони написали більше 100 коментарів, в основному критикуючи імміграцію і підтримуючи заборону на носіння паранджі в громадських місцях
Фото: Sindre Beyer / Facebook
Один з коментаторів написав: "Виглядає дуже страшно, треба заборонити. Ніколи не дізнаєшся, хто ховається під одягом. Це можуть бути озброєні терористи".
Але є одна деталь: на цій фотографії немає жінок в паранджі. Це порожні сидіння в автобусі.
Автор посту в закритій групі Юхан Слоттавік розповів, що він опублікував фотографію жартома - йому просто було нудно, інформує The Washington Post.
"Я виклав фотографію і подивитися, що станеться", - зазначив він.
Слоттавік був здивований тим, як багато людей побачило на знімку жінок в паранджі.
Нагадаємо, що цього року у Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі.
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02 08 2017 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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