У Норвегії озброєна дівчинка напала на працівників торгового центру, є жертви

Особа вже була раніше відома правоохоронцям

Дівчина-підліток з ножем напала на співробітників торгового центру в норвезькому місті Крістіансанн.

Подія стлася сьогодні ввечері, 26 липня, в ТЦ Sørlandssenteret.

Про це повідомляє видання The Local Norway.

За попередньою інформацією в результаті нападу поранено двох співробітників . Їх поранили в двох різних місцях в магазині.

Поліція заарештувала нападницю. Нею виявилася дівчинка-підліток, яка раніше була відома правоохоронцям.

У поліції не повідомили про будь-який зв'язок між дівчинкою і її жертвами.

Нагадаємо, що норвезький масовий вбивця Андерс Берінг Брейвік змінив своє ім'я на Фьотольфа Гансена.