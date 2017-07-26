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У Норвегії озброєна дівчинка напала на працівників торгового центру, є жертви

Особа вже була раніше відома правоохоронцям
Дівчина-підліток з ножем напала на співробітників торгового центру в норвезькому місті Крістіансанн.
У Норвегії озброєна дівчинка напала на працівників торгового центру, є жертви Норвегія

Подія стлася сьогодні ввечері, 26 липня, в ТЦ Sørlandssenteret.

Про це повідомляє видання The Local Norway.

За попередньою інформацією в результаті нападу поранено двох співробітників . Їх поранили в двох різних місцях в магазині.

Поліція заарештувала нападницю. Нею виявилася дівчинка-підліток, яка раніше була відома правоохоронцям.

У поліції не повідомили про будь-який зв'язок між дівчинкою і її жертвами.

Нагадаємо, що норвезький масовий вбивця Андерс Берінг Брейвік змінив своє ім'я на Фьотольфа Гансена.

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26 07 2017 22:54
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