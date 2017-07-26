CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДівчина-підліток з ножем напала на співробітників торгового центру в норвезькому місті Крістіансанн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Норвегії озброєна дівчинка напала на працівників торгового центру, є жертви
Особа вже була раніше відома правоохоронцям
Норвегія
Подія стлася сьогодні ввечері, 26 липня, в ТЦ Sørlandssenteret.
Про це повідомляє видання The Local Norway.
За попередньою інформацією в результаті нападу поранено двох співробітників . Їх поранили в двох різних місцях в магазині.
Поліція заарештувала нападницю. Нею виявилася дівчинка-підліток, яка раніше була відома правоохоронцям.
У поліції не повідомили про будь-який зв'язок між дівчинкою і її жертвами.
Нагадаємо, що норвезький масовий вбивця Андерс Берінг Брейвік змінив своє ім'я на Фьотольфа Гансена.
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26 07 2017 22:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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