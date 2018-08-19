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У Норвегії загорівся туристичний паром, 54 пасажирів і екіпаж евакуювали

Про постраждалих не повідомлялося
У Норвегії сталася пожежа на туристичному поромі в морі недалеко від міста Ставангер, рятувальні служби евакуювали 54 пасажирів і екіпаж.
У Норвегії загорівся туристичний паром, 54 пасажирів і екіпаж евакуювали Фото: thelocal.no

65-метровий туристичний паром загорівся біля популярного туристичного місця Pulpit Rock. Поблизу знаходилися вітрильники і човни, які врятували 54 пасажирів, які перебували на борту,  повідомляє The Local.

"На поромі стався збій двигуна в результаті чого виник перегрів, тому паром був евакуйований", - сказав співробітник рятувальної служби Норвегії.

Евакуйованих відправили в найближче село, де їх зустріли поліцейські і медичний персонал. Про постраждалих не повідомлялося.

За даними місцевої поліції, паром, на якому сталася пожежа, відбуксирували до фьордів іншим поромом, щоб пожежні служби могли погасити вогонь.

Нагадаємо, у Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, у якому перебували люди.

 

 

 
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19 08 2018 13:30
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