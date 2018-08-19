У Норвегії загорівся туристичний паром, 54 пасажирів і екіпаж евакуювали
65-метровий туристичний паром загорівся біля популярного туристичного місця Pulpit Rock. Поблизу знаходилися вітрильники і човни, які врятували 54 пасажирів, які перебували на борту, повідомляє The Local.
"На поромі стався збій двигуна в результаті чого виник перегрів, тому паром був евакуйований", - сказав співробітник рятувальної служби Норвегії.
Евакуйованих відправили в найближче село, де їх зустріли поліцейські і медичний персонал. Про постраждалих не повідомлялося.
За даними місцевої поліції, паром, на якому сталася пожежа, відбуксирували до фьордів іншим поромом, щоб пожежні служби могли погасити вогонь.
Нагадаємо, у Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, у якому перебували люди.
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