У Норвегії запропонували відмовитися від інвестицій у нафту і газ

Зараз норвезькі інвестиції в нафтогазовий сектор складають $35 млрд

Керуюча компанія Norges Bank Investment Management (NBIM), що відповідає за управління Державним пенсійним фондом Норвегії, запропонувала міністерству фінансів країни відмовитися від інвестицій у нафтогазовий сектор.

Про це повідомляє Інтерфакс.

На думку експертів, таким чином вдасться знизити ризик, пов'язаний із можливим падінням цін на нафту і газ.

Як підкреслюється в листі NBIM, рекомендація пов'язана виключно з фінансовими міркуваннями і не відображає будь-якого прогнозу щодо майбутніх цін на енергоносії або майбутнього компаній сектора.

Інвестиції норвезького держфонду, який також називають Нафтовим фондом, у нафтогазовий сектор складають близько $35 млрд. З цієї суми $5,36 млрд складають інвестиції в акції Royal Dutch Shell, $3,1 млрд - в папери ExxonMobil, по $2 млрд - у Chevron, BP і Total.

Загальний обсяг активів під управлінням фонду перевищує $1 трлн, йому належить близько 1,5% всіх акцій у світі.

Нагадаємо, що з січня 2019 року на вулицях Осло в повну силу запрацюють безпілотні електроавтобуси.