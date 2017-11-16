У Норвегії запропонували відмовитися від інвестицій у нафту і газ
Про це повідомляє Інтерфакс.
На думку експертів, таким чином вдасться знизити ризик, пов'язаний із можливим падінням цін на нафту і газ.
Як підкреслюється в листі NBIM, рекомендація пов'язана виключно з фінансовими міркуваннями і не відображає будь-якого прогнозу щодо майбутніх цін на енергоносії або майбутнього компаній сектора.
Інвестиції норвезького держфонду, який також називають Нафтовим фондом, у нафтогазовий сектор складають близько $35 млрд. З цієї суми $5,36 млрд складають інвестиції в акції Royal Dutch Shell, $3,1 млрд - в папери ExxonMobil, по $2 млрд - у Chevron, BP і Total.
Загальний обсяг активів під управлінням фонду перевищує $1 трлн, йому належить близько 1,5% всіх акцій у світі.
Нагадаємо, що з січня 2019 року на вулицях Осло в повну силу запрацюють безпілотні електроавтобуси.
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