У Норвегії заявили, що Росія перешкоджала присудженню Нобелівської премії миру Порошенку у 2015 році

Поліцейська служба безпеки (ПСБ) Норвегії звинуватила Росію в залученні спецслужб для втручання в роботу Нобелівського комітету.

У Норвегії вважають, що Росія намагалася перешкодити присудженню Нобелівської премії миру Президентові України Петру Порошенку в 2015 році, повідомляє NRK.

Виданню в службі безпеки заявили, що з метою дискредитувати можливого лауреата премії миру влітку 2015 року в інтернеті було оприлюднено лист за підписом спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана до повіреного в справах США в Норвегії. В листі вказувалося, що американські дипломати отримали підтримку двох з п'яти членів Нобелівського комітету, проте Президенту Порошенко "виключно важливо отримати гарантії" присудження нагороди.

Як зазначає NRK, посольство США і Верховна Рада спростували справжність листа Гройсмана.

Через два тижні після публікації листа в офіс до секретаря комітету та директор Норвезького нобелівського інституту Улаву Ньелстаду прийшли двоє представників посольства Росії. За словами Ньелстада, це була "абсурдна" зустріч, після якої він звернувся в ПСБ.

Співробітник ПСБ Арне Хеугстейл заявив NRK, що норвезькі спецслужби з'ясували, що "один з дипломатів, які прийшли на зустріч з Ньелстадом, був офіцером Служби зовнішньої розвідки Росії". Цей візит, за його словами, був операцією з метою вплинути на рішення члена комітету.

Примітно, що в посольстві Росії висловили незгоду з такими висновками, заявивши, що "спроба ПСБ виставити рутинну дипломатичну робота операцією спецслужб представникам посольства здається параноєю".

Нагадаємо, що лауреатом Нобелівської премії миру за 2016 рік став колумбійський президент Хуан Мануель Сантос.