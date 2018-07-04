У Норвегії жителі міста сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з Росією

У місті встановлені декілька сирен, однак увімкнулася лише одна з них. Причини увімкнення сирени досі не встановили

Мешканці норвезького міста Вадсе неподалік від кордону з Росією почули сирену і подумали про те, що розпочалася війна.

Сирена увімкнулася близько 23:50 за місцевим часом. Її звук лунав протягом приблизно 15 хвилин, доки власник старої пожежної станції, де розташована сирена, не прибув на місце і не вимкнув її, повідомляє телерадіокомпанія NRK.

За цей час надзвичайні служби міста отримали низку телефонних дзвінків від наляканих мешканців.

"Багато хто припустив найгірше, наприклад, війну", - розповів офіцер поліції Ян-Олаф Шойлберг.

Телерадіокомпанія відзначає, що за ясної погоди з міста Вадсе добре видно територію Росії, зокрема, напівзруйнований ядерний завод, і коли вмикаються сирени, багато мешканців думають про східного сусіда.

Нагадаємо, що у Норвегії на острові Шпіцбергене спорудили Всесвітнє сховище насіння, яке називають "сховищем судного дня".

Його збудували в 2008 році, щоб створити запас насіння зі всього світу на випадок глобальної катастрофи. Сховище розташоване на висоті 130 м. над рівнем моря: передбачалось, що це вбереже будівлю від підтоплень, цунамі або підвищення рівня моря.