У Норвегії жителі міста сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з Росією
Сирена увімкнулася близько 23:50 за місцевим часом. Її звук лунав протягом приблизно 15 хвилин, доки власник старої пожежної станції, де розташована сирена, не прибув на місце і не вимкнув її, повідомляє телерадіокомпанія NRK.
За цей час надзвичайні служби міста отримали низку телефонних дзвінків від наляканих мешканців.
"Багато хто припустив найгірше, наприклад, війну", - розповів офіцер поліції Ян-Олаф Шойлберг.
Телерадіокомпанія відзначає, що за ясної погоди з міста Вадсе добре видно територію Росії, зокрема, напівзруйнований ядерний завод, і коли вмикаються сирени, багато мешканців думають про східного сусіда.
Нагадаємо, що у Норвегії на острові Шпіцбергене спорудили Всесвітнє сховище насіння, яке називають "сховищем судного дня".
Його збудували в 2008 році, щоб створити запас насіння зі всього світу на випадок глобальної катастрофи. Сховище розташоване на висоті 130 м. над рівнем моря: передбачалось, що це вбереже будівлю від підтоплень, цунамі або підвищення рівня моря.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО