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У Норвегії зійшла лавина, 4 людей вважаються зниклими безвісти

У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим"
В північній Норвегії в районі Тромс внаслідок сходження лавини, можливо, загинули четверо людей. Наразі їх вважають зниклими безвісти.
У Норвегії зійшла лавина, 4 людей вважаються зниклими безвісти Фото: EPA

У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу", пише АР.

Лижники зникли у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем. Серед них була жінка зі Швеції та троє чоловіків із Фінляндії.

Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. Сильний снігопад і погана видимість у четвер, 4 січня, заважали рятувальним роботам.

Нагадаємо, що на півночі Хабаровського краю в Росії на ділянці відкритої штольні золотодобувного підприємства АТ "Многовершинне" зійшла лавина.

 

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04 01 2019 22:52
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