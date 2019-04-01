У Норвегії зійшла лавина, 4 людей вважаються зниклими безвісти

У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим"

В північній Норвегії в районі Тромс внаслідок сходження лавини, можливо, загинули четверо людей. Наразі їх вважають зниклими безвісти.

У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу", пише АР.

Лижники зникли у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем. Серед них була жінка зі Швеції та троє чоловіків із Фінляндії.

Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. Сильний снігопад і погана видимість у четвер, 4 січня, заважали рятувальним роботам.