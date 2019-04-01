CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ північній Норвегії в районі Тромс внаслідок сходження лавини, можливо, загинули четверо людей. Наразі їх вважають зниклими безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Норвегії зійшла лавина, 4 людей вважаються зниклими безвісти
У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим"
Фото: EPA
У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу", пише АР.
Лижники зникли у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем. Серед них була жінка зі Швеції та троє чоловіків із Фінляндії.
Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. Сильний снігопад і погана видимість у четвер, 4 січня, заважали рятувальним роботам.
Нагадаємо, що на півночі Хабаровського краю в Росії на ділянці відкритої штольні золотодобувного підприємства АТ "Многовершинне" зійшла лавина.
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04 01 2019 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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