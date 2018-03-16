Генпрокуратура проводить обшуки в офісах Нової Пошти, - ОНОВЛЕНО
"Зараз в офісах" Нової Пошти " у Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Прибирають особистий комп'ютер", – повідомив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.
Оновленння: речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила інформацію про обшуки.
"В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро", - повідомила Сарган.
За її словами, усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону.
Речниця додала, що повідомить деталі кримінального провадження після надання інформації слідчими.
Нагадаємо, Служба безпеки України проводить у понеділок понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють Росії в проведені антиукраїнських акцій.
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