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Генпрокуратура проводить обшуки в офісах Нової Пошти, - ОНОВЛЕНО

У прокуратурі цю інформацію поки не коментували
Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти".
Генпрокуратура проводить обшуки в офісах Нової Пошти, - ОНОВЛЕНО Фото:17tv.com.ua

"Зараз в офісах" Нової Пошти " у Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Прибирають особистий комп'ютер", повідомив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Оновленння: речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила інформацію про обшуки.

"В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро", - повідомила Сарган.

За її словами, усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону.

Речниця додала, що повідомить деталі кримінального провадження після надання інформації слідчими.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить у понеділок понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють Росії в проведені антиукраїнських акцій.

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16 03 2018 20:15
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