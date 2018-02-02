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У Новій Зеландії через шторм заблоковані більше 600 туристів

Частина доріг зруйнована
У Новій Зеландії щонайменше 600 туристів не можуть повернутися додому через сильний шторм. Влада оголосила надзвичайний стан.
У Новій Зеландії через шторм заблоковані більше 600 туристів Фото: softmixer.com

Про це пише Reuters.

Частина доріг зруйнована. Водночас виїхати трасами, що залишились цілими, теж неможливо. Вони заблоковані поваленими деревами. Лінії електромереж обірвані.

Кілька міст затоплені через проливні дощі. Із туристичного містечка Гааст не можуть виїхати щонайменше 600 туристів. Ще сотні - застрягли на дорогах поблизу.

Тропічний циклон "Фехі", за прогнозами метеорологів, незабаром має відступити. Рятувальники розбирають завали на дорогах та руйнування. Проте невідомо коли саме туристи зможуть виїхати із країни.

Нагадаємо, у січні німецькі страховики підрахували, що ураган, які обрушився на Німеччину, заподіяв шкоди на 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів).

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02 02 2018 15:31
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