У Новій Зеландії легалізували медичну марихуану
Новий закон дозволяє смертельно хворим пацієнтам почати вживати марихуану і не боятись судового переслідування. Водночас інші хворі, яким показане лікування канабісом, зможуть вільно купувати марихуану впродовж року, інформує The Village.
Ці заходи передують запланованому загальнонаціональному референдуму щодо легалізації рекреаційної марихуани в країні.
Новий закон також дозволяє виробництво медичної марихуани в Новій Зеландії як для внутрішнього споживання, так і для зарубіжних ринків.
Нагадаємо, що раніше сенат Канади підтримав легалізацію марихуани.
Грузія офіційно легалізувала вживання марихуани.
Додамо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Спогади офіцерів ЗСУ: До війни нас вчили воювати з "умовним ворогом" - ФРН разом з "союзником" - Росією"Ми вчили структуру підрозділів НАТО і вони "були нашими ворогами". Нам давали організаційну штатну структуру, штат підрозділів, кількість осіб в різних підрозділах. І ми планували свої дії"