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У Новій Зеландії легалізували медичну марихуану

Протягом року з моменту набуття чинності закону уряд країни має розробити правила торгівлі та стандарти якості
Уряд Нової Зеландії ухвалив новий закон, яким легалізував медичну марихуану та дозволив продавати ліки із канабісом в аптеках.
У Новій Зеландії легалізували медичну марихуану Фото: cannabiscopywriter.com

Новий закон дозволяє смертельно хворим пацієнтам почати вживати марихуану і не боятись судового переслідування. Водночас інші хворі, яким показане лікування канабісом, зможуть вільно купувати марихуану впродовж року, інформує The Village.

Ці заходи передують запланованому загальнонаціональному референдуму щодо легалізації рекреаційної марихуани в країні.

Новий закон також дозволяє виробництво медичної марихуани в Новій Зеландії як для внутрішнього споживання, так і для зарубіжних ринків.

Нагадаємо, що раніше сенат Канади підтримав легалізацію марихуани.

Грузія офіційно легалізувала вживання марихуани.

Додамо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.

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11 12 2018 14:23
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