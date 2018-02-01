Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Новій Зеландії жителі півострова, яким заборонили пити на Новий рік, збудували власний острів

У поліції заявили, що не знали про такий спосіб обійти заборону
Жителі півострова Коромандел на півночі Нової Зеландії побудували невеликий острів в прибережних водах, щоб обійти заборону на вживання алкоголю в громадських місцях у новорічну ніч.
У Новій Зеландії жителі півострова, яким заборонили пити на Новий рік, збудували власний острів Фото: Facebook

Заборона поширювалася і на пляжі; порушників могли оштрафувати, або заарештувати. Група людей почала зводити острівець в гирлі річки Тейруа вдень 31 грудня. На "суші" вони встановили лавку і переносний холодильник. Вони пояснили, що на них заборона не поширюється, так як вони знаходяться "в міжнародних водах", інформує Stuff New Zeland.

За словами одного зі свідків, в новорічну ніч люди дійсно сиділи на острівці, випиваючи і спостерігаючи за феєрверком.

Представник місцевої поліції Джон Келлі заявив, що у відомстві не знали про такий спосіб обійти заборону.

"Це креативний підхід - якби я знав [про острів], можливо, я б приєднався до них", - заявив він.

Мер округу Темза-Коромандел Сандра Гоуді також похвалила "будівельників" острова, відзначивши, при цьому, "вигадливу натуру" жителів півострова.

Нагадаємо, що у вересні прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кей заявив, що країні потрібні мігранти через лінь місцевих жителів, а також через те, що новозеландці часто не приходять на роботу і мають проблеми з наркотиками.

Влітку у Нову Зеландію прибуло 69 тис іноземців, це стало рекордним числом мігрантів для країни. Число безробітних в Новій Зеландії, за офіційними даними, досягає 131 тис осіб.

Читайте також: Перевірений спосіб імміграції в Нову Зеландію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2018 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.