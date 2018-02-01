У Новій Зеландії жителі півострова, яким заборонили пити на Новий рік, збудували власний острів
Заборона поширювалася і на пляжі; порушників могли оштрафувати, або заарештувати. Група людей почала зводити острівець в гирлі річки Тейруа вдень 31 грудня. На "суші" вони встановили лавку і переносний холодильник. Вони пояснили, що на них заборона не поширюється, так як вони знаходяться "в міжнародних водах", інформує Stuff New Zeland.
За словами одного зі свідків, в новорічну ніч люди дійсно сиділи на острівці, випиваючи і спостерігаючи за феєрверком.
Представник місцевої поліції Джон Келлі заявив, що у відомстві не знали про такий спосіб обійти заборону.
"Це креативний підхід - якби я знав [про острів], можливо, я б приєднався до них", - заявив він.
Мер округу Темза-Коромандел Сандра Гоуді також похвалила "будівельників" острова, відзначивши, при цьому, "вигадливу натуру" жителів півострова.
Нагадаємо, що у вересні прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кей заявив, що країні потрібні мігранти через лінь місцевих жителів, а також через те, що новозеландці часто не приходять на роботу і мають проблеми з наркотиками.
Влітку у Нову Зеландію прибуло 69 тис іноземців, це стало рекордним числом мігрантів для країни. Число безробітних в Новій Зеландії, за офіційними даними, досягає 131 тис осіб.
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