У Новограді-Волинському поранили депутата міськради
За інформацією місцеве видання 04141, було вчинено замах на вбивство депутата Новоград-Волинської міської ради Олега Ващенка. Чоловіка терміново було госпіталізовано та надано необхідну медичну допомогу.
Подія сталася близько 20:10, коли потерпілий виходив із приміщення спортивного клубу. Чоловік у балаклаві здійснив кілька пострілів у бік чоловіка, унаслідок чого той дістав проникальні вогнепальні поранення плеча та непроникальне грудної клітки, повідомляє сайт ГУ Нацполіції Житомирської обл.
На території Баранівського, Новоград-Волинського, Ємільчинського та Пулинського районів Житомирської обл. було введено план "Сирена". Поліція також встановлює особу стрільця.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ("Замах на злочин"), ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в місті Кагарлик Київської області місцеві правоохоронці затримали чоловіка, який напав на депутата Київської обласної ради.
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