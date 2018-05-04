У Новограді-Волинському поранили депутата міськради

У Новограді-Волинському чоловік поранив з вогнепальної зброї 45-річного місцевого жителя.

За інформацією місцеве видання 04141, було вчинено замах на вбивство депутата Новоград-Волинської міської ради Олега Ващенка. Чоловіка терміново було госпіталізовано та надано необхідну медичну допомогу.

Подія сталася близько 20:10, коли потерпілий виходив із приміщення спортивного клубу. Чоловік у балаклаві здійснив кілька пострілів у бік чоловіка, унаслідок чого той дістав проникальні вогнепальні поранення плеча та непроникальне грудної клітки, повідомляє сайт ГУ Нацполіції Житомирської обл.

На території Баранівського, Новоград-Волинського, Ємільчинського та Пулинського районів Житомирської обл. було введено план "Сирена". Поліція також встановлює особу стрільця.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ("Замах на злочин"), ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в місті Кагарлик Київської області місцеві правоохоронці затримали чоловіка, який напав на депутата Київської обласної ради.