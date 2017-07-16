CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська актриса Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У новому сезоні серіалу "Доктор Хто" головний герой буде жінкою
Головну роль в серіалі "Доктор Хто" вперше виконає жінка
Фото: belleabouttown.com
Про це повідомляє BBC.
35-річна Уіттакер стане першою жінкою в ролі Доктора, інопланетного мандрівника у часі і просторі.
Трейлер за участю Уіттакер показав телеканал BBC One після трансляції фінального матчу "Вімблдону".
У січні 2017 року 58-річний шотландський актор Пітер Капальді, який виконував головну роль в серіалі з 2013 року, оголосив про те, що покидає проект. "Доктор Хто" – найдовший серіал в історії телебачення. Він виходив на екрани з 1963 року по 1989 рік, після чого був відновлений у 2005 році.
Нагадаємо, телеканал HBO оприлюднив новий трейлер до сьомого сезону популярного серіалу "Гра престолів".
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