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У новому сезоні серіалу "Доктор Хто" головний герой буде жінкою

Головну роль в серіалі "Доктор Хто" вперше виконає жінка
Британська актриса Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто".
У новому сезоні серіалу "Доктор Хто" головний герой буде жінкою Фото: belleabouttown.com

Про це повідомляє BBC.

35-річна Уіттакер стане першою жінкою в ролі Доктора, інопланетного мандрівника у часі і просторі.

Трейлер за участю Уіттакер показав телеканал BBC One після трансляції фінального матчу "Вімблдону".

У січні 2017 року 58-річний шотландський актор Пітер Капальді, який виконував головну роль в серіалі з 2013 року, оголосив про те, що покидає проект. "Доктор Хто" – найдовший серіал в історії телебачення. Він виходив на екрани з 1963 року по 1989 рік, після чого був відновлений у 2005 році.

Нагадаємо, телеканал HBO оприлюднив новий трейлер до сьомого сезону популярного серіалу "Гра престолів".

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16 07 2017 20:45
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