У новорічному привітанні генсек ООН звернувся до світу з сигналом тривоги, – ВІДЕО

На думку Гутерреша, глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим з часів "холодної війни"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до світу з нагоди Нового року.

Відеозапис святкової промови опублікувала прес-служба представництва організації в Україні.

У зверненні Гутерреш акцентував увагу на головних проблемах року, що минає, а також позначив актуальні проблеми року, що настає.

Генсек ООН підкреслив, що "не звертається з закликом, а звертається з попередженням – сигналом тривоги для нашого світу".

"Дорогі друзі в усьому світі, з Новим роком. Коли я обійняв посаду рік тому, я звернувся із закликом оголосити 2017 роком миру. На жаль, докорінним чином світ пішов у протилежному напрямку. Конфлікти загострились та з'явилися нові загрози. Глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим із часів "холодної війни", – заявив він.

Генсек зазначив, що у світі зростає нерівність, порушуються права людини, посилюються націоналізм і ксенофобія. У зв'язку з цим Гутерреш закликав світ до єдності як до єдиного шляху подолання проблем.

Також він закликав лідерів країн прийняти "новорічну резолюцію", яка має подолати розрив між країнами і різноманітні протиріччя, відновити довіру до людей і об'єднати їх навколо спільної мети.

"Єдність – це наш шлях. Наше майбутнє залежить від цього. Я бажаю вам миру і здоров'я в 2018 році", – підсумував він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.