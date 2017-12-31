У новорічному привітанні генсек ООН звернувся до світу з сигналом тривоги, – ВІДЕО
Відеозапис святкової промови опублікувала прес-служба представництва організації в Україні.
У зверненні Гутерреш акцентував увагу на головних проблемах року, що минає, а також позначив актуальні проблеми року, що настає.
Генсек ООН підкреслив, що "не звертається з закликом, а звертається з попередженням – сигналом тривоги для нашого світу".
"Дорогі друзі в усьому світі, з Новим роком. Коли я обійняв посаду рік тому, я звернувся із закликом оголосити 2017 роком миру. На жаль, докорінним чином світ пішов у протилежному напрямку. Конфлікти загострились та з'явилися нові загрози. Глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим із часів "холодної війни", – заявив він.
Генсек зазначив, що у світі зростає нерівність, порушуються права людини, посилюються націоналізм і ксенофобія. У зв'язку з цим Гутерреш закликав світ до єдності як до єдиного шляху подолання проблем.
Також він закликав лідерів країн прийняти "новорічну резолюцію", яка має подолати розрив між країнами і різноманітні протиріччя, відновити довіру до людей і об'єднати їх навколо спільної мети.
"Єдність – це наш шлях. Наше майбутнє залежить від цього. Я бажаю вам миру і здоров'я в 2018 році", – підсумував він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків