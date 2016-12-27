У новорічну ніч гостей Древнього Києва привітає Князь

Древній Київ у "Парку Київська Русь" кличе гостей на святкування Нового року. Яскраву програму обіцяють тут в саму новорічну ніч – з частуванням, виступами кінного театру, піротехнічним шоу, іграми та конкурсами, музичним шоу двійників відомих світових виконавців та привітанням від самого Князя київського.

Святкова програма "Новорічна казка" продовжиться в післяноворічні вихідні та навіть в будні. Кожен день в Парку чекають дорослих і дітей на цікаву виставу. На головному ристалищі розгорнеться театралізоване дійство, в якому будуть брати участь не лише актори, а й гості Парку.

Спочатку глядачів залучать до захоплюючих новорічних пригод. Нечиста сила захоче зірвати свято і вкраде Снігуроньку, а звільнити її можна буде лише з допомогою маленьких гостей Парку.

У якості подарунка на свята відвідувачі Древнього Києва переглянуть нову постановку "Король потішається", яка буде цікавою і повчальною не тільки для дітей, але і для дорослих. Перед очима гостей парку розгорнеться історія про те, як король потрапляє в нетрі, розігруючи роль жебрака. У постановці будуть і виступи кінно-трюкового театру, і безліч спецефектів: каскадерські трюки, поєдинки з використанням середньовічної зброї, піротехнічне шоу.

Також для гостей Парку діє Головна резиденція Діда Мороза, яка працює протягом всього періоду зимових свят на території Древнього Києва. У резиденції можна поспілкуватися з мудрим чарівником, покласти лист у скриньку виконання бажань і влаштувати яскраву фото сесію на пам'ять.

А ще у Парку можна покататися верхи на породистих конях з Княжої конюшні Древнього Києва, погладити їх та сфотографуватися з ними.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка у Новорічну ніч – 395 грн, для студентів і пенсіонерів – 250 грн, для дітей шкільного віку – 150 грн. Ціна квитка в інші дні – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 80 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com