У новорічну ніч масові заходи в Україні обійшлись без інцидентів, - МВС

В усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян

В Україні святкові заходи з нагоди Нового року пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.

В усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян. Про це 1 січня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, публічну безпеку і правопорядок під час святкових заходів забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч - працівники поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.

"Заходи пройшли без надзвичайних подій ... Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у новорічну ніч виступив з традиційним привітанням. Перш за все президент згадав про нещодавній обмін полоненими на Донбасі і привітав українських військових.