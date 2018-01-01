У новорічну ніч масові заходи в Україні обійшлись без інцидентів, - МВС
В усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян. Про це 1 січня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
За його словами, публічну безпеку і правопорядок під час святкових заходів забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч - працівники поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.
"Заходи пройшли без надзвичайних подій ... Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів", - зазначив Яровий.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у новорічну ніч виступив з традиційним привітанням. Перш за все президент згадав про нещодавній обмін полоненими на Донбасі і привітав українських військових.
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