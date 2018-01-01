Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У новорічну ніч масові заходи в Україні обійшлись без інцидентів, - МВС

В усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян
В Україні святкові заходи з нагоди Нового року пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.
У новорічну ніч масові заходи в Україні обійшлись без інцидентів, - МВС Фото: stb.ua

В усіх регіонах відбулося понад 752 масових заходів, участь у яких брали понад 1,35 млн. громадян. Про це 1 січня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, публічну безпеку і правопорядок під час святкових заходів забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч - працівники поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії. 

"Заходи пройшли без надзвичайних подій ... Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів", - зазначив Яровий. 

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у новорічну ніч виступив з традиційним привітаннямПерш за все президент згадав про нещодавній обмін полоненими на Донбасі і привітав українських військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2018 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.