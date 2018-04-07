У Нововолинську шахтарі третю добу страйкують під землею Гірники відмовилися підніматися на поверхню після зміни в понеділок, 2 липня

У Нововолинську госпіталізовано одного шахтаря - учасника підземного страйку. Сьогодні вночі в Миколи Ковальчука почалася блювота з кровотечею, його відвезли в хірургічне відділення лікарні.

Фото: Михайло Волинець

Під землею залишаються 46 гірників шахти №10 "Нововолинська". Шахтарі вимагають виплатити заборгованість із зарплати за три місяці (з квітня 2018 року). Разом із тим, відмовляються спускатися в забій працівники шахти ім. Капустіна компанії "Лисичанськвугілля", також вимагаючи виплати боргів, повідомляє голова Незалежної профспілки Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook. Загальна сума заборгованості підприємств перед шахтарями сягнула вже 1,1 мільярда гривень. За словами Волинця, в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова погодила перерозподіл коштів для реструктуризації шахт на виплату заборгованості. Йдеться про 220 млн гривень. Нагадаємо, що напередодні шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати за травень.

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