У НСТУ недофінансування назвали спробою політичного тиску на суспільне мовлення

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".

"Попри неодноразові заяви представників влади, зокрема Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, про підтримку суспільного мовлення та обіцяне фінансування повною мірою, у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить 776 563,1 тис грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

У НСТУ заявили, що дану ситуацію розглядають, як спосіб в подальшому здійснення політичного тиску на незалежного мовника в ході передвиборчих перегонів.

Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія наголосив, що "суспільне мовлення зараз переживає найважчі часи".

"Для нас – це час реформ і перебудови колишньої державної компанії у незалежного мовника. Відсутність належного фінансування підриває весь процес реформ. Адже мова йде вже навіть не про закупівлю техніки чи сучасного обладнання. Йдеться про реорганізацію самої структури, що є фінансово затратним, але є інвестицією в майбутнє. Без належного фінансування подальші реформи – неможливі", - наголосив Аласанія.

Правління компанії закликало "громадян України, наших міжнародних партнерів і колег до небайдужості".

Нагадаємо, порядок фінансування НСТУ визначено законом. З бюджету Суспільне повинно отримати не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Ці кошти необхідні для належного проведення реформ і створення дійсно незалежного суспільного мовлення в Україні.

У 2017 році ПАТ "НСТУ" мала б отримати з бюджету 1,2 мільярди гривень, проте у Держбюджеті на цей рік закладено лише 75% цієї суми – на 309 мільйонів гривень менше. У зв'язку з цим, НСТУ на виробництво програм має 0 гривень 0 копійок.

Відповідно до оприлюдненої Мінфіном Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, суспільний мовник щороку буде недораховуватися значної суми коштів, а у 2020 році нестача може скласти 35% від передбаченого законодавством бюджету.

8 вересня 2017 року експерти Реанімаційного Пакету Реформ та організацій-партнерів, що супроводжують медіа-реформу закликали Кабінет Міністрів України у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачити фінансування ПАТ "НСТУ" в повному обсязі, гарантованому Законом "Про суспільне телебачення і радіомовлення" – тобто, у розмірі 1 млрд 535 млн 367 тис. грн. Окрім мінімально гарантованих законом коштів, передбачити разове додаткове бюджетне фінансування на покриття витрат із обслуговування боргу ПАТ "НСТУ" перед Euronews SA, успадкованого суспільним мовником від колишнього державного телебачення.

ПАТ "НСТУ" недофінансували на 323,65 млн гривень. Ця сума мала би витрачатися на забезпечення міжнародних трансляцій, вироблення власного телевізійного та радіопродукту, розвиток і реформування, що є критичними для майбутнього суспільного мовника в Україні.