У NYT припустили, що надання Україні зброї може бути "смертельною помилкою" США

Експерт закликав Білий дім подумати перед тим, як посилати "сигнал" Москві, адже "в Кремлі є чимало охочих надіслати зворотній сигнал"

Надання летальної зброї Україні може стати "смертельною помилкою" США, пише американський експерт Майкл Кофман у статті для New York Times, опублікованій у п’ятницю, 25 серпня.

Автор статті вважає, що таке рішення може призвести до "непрямої війни з Москвою", у якій Вашингтон "не готовий перемогти".

"Теоретично, допомога Україні викликає захоплення, але відсутність публічної дискусії та раптовість цього оголошення викликає занепокоєння", - пише Кофман.

Як вважає експерт, озброєння Києва виглядає "легкою політичною перемогою".

Він оцінив можливі плани Вашингтона надати Україні протитанкової зброї на 50 мільйонів доларів.

Експерт також нагадав, що США вже надавали зброю та займались підготовкою поміркованої сирійської опозиції у 2015 році. Такий план був "непродуманим" та призвів до того, що Росія збільшила військову підтримку сирійському уряду.

У випадку з Україною інтереси Кремля набагато більші, тож можна очікувати й сильнішої реакції, пише Кофман.

Також на думку експерта, надання протитанкових ракетних комплексів Javelin було б "несвоєчасним". Він аргументує це тим, що за останні два роки Росія не здійснювала великих наступальних дій.

"Навіть якщо б Україна й отримала цю зброю, то, зважаючи на "величезну нерівність сил" між двома країнами, кілька протитанкових комплексів не змінили б ситуацію", - наголосив Кофман, підкріплюючи свою позицію думкою "провідних американських військових".

У зв’язку з цим експерт закликав Білий дім подумати перед тим, як посилати "сигнал" Москві, адже "в Кремлі є чимало охочих надіслати зворотній сигнал".

Він наголосив, що американське політичне керівництво має пам'ятати про національні інтереси.

"Спроба надати ракети Javelin Україні є політичним рішенням, яке б перетворило конфлікт між Росією та Україною на непряму війну між США та Росією", - пише експерт.

"Вашингтону слід сконцентруватися на союзниках в НАТО", - підкреслив автор статті.

Нагадаємо, що 24 серпня глава Пентагону Джеймс Меттіс повідомив, що в США затвердили поставку в Україну техніки на $ 175 млн, в тому числі спецобладнання для оборони.

Зокрема Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.

Це вже не перший випадок, коли на сайті видання з'являються експертні думки не на користь України.

Раніше американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.