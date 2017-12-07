CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нью-Йорку співробітники митниці міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді та прикордонники виявили посилку з п'ятьма живими королівськими кобрами, а також трьома геконами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У нью-йоркському аеропорту митники виявили коробку з п'ятьма кобрами
Королівські кобри - найбільші отруйні змії
Фото: cbp.gov
Посилка прибула з Гонконгу. Її виявили під час огляду поштового відділення аеропорту. Змій та геконів передали службі охорони рибних ресурсів і диких тварин США, повідомляє сайт відомства.
Королівські кобри - найбільші отруйні змії, які ростуть протягом усього життя. Вони можуть досягати близько шести метрів довжини.
Нагадаємо, що на одному зі київських дитячих майданчиків виявили змію рідкісного виду - сарматський полоз.
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12 07 2017 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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