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У нью-йоркському аеропорту митники виявили коробку з п'ятьма кобрами

Королівські кобри - найбільші отруйні змії
У Нью-Йорку співробітники митниці міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді та прикордонники виявили посилку з п'ятьма живими королівськими кобрами, а також трьома геконами.
У нью-йоркському аеропорту митники виявили коробку з п Фото: cbp.gov

Посилка прибула з Гонконгу. Її виявили під час огляду поштового відділення аеропорту. Змій та геконів передали службі охорони рибних ресурсів і диких тварин США, повідомляє сайт відомства.

Королівські кобри - найбільші отруйні змії, які ростуть протягом усього життя. Вони можуть досягати близько шести метрів довжини.

Нагадаємо, що на одному зі київських дитячих майданчиків виявили змію рідкісного виду - сарматський полоз.

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12 07 2017 19:17
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