У нью-йоркському аеропорту митники виявили коробку з п'ятьма кобрами

У Нью-Йорку співробітники митниці міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді та прикордонники виявили посилку з п'ятьма живими королівськими кобрами, а також трьома геконами.

Посилка прибула з Гонконгу. Її виявили під час огляду поштового відділення аеропорту. Змій та геконів передали службі охорони рибних ресурсів і диких тварин США, повідомляє сайт відомства.

Королівські кобри - найбільші отруйні змії, які ростуть протягом усього життя. Вони можуть досягати близько шести метрів довжини.

Нагадаємо, що на одному зі київських дитячих майданчиків виявили змію рідкісного виду - сарматський полоз.