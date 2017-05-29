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У Нью-Йорку десантник ВМС загинув на фестивалі через несправний парашут

Смерть десантника констатували в медичному центрі Джерсі-Сіті, його ім'я не повідомляється
Один з членів елітної команди парашутистів ВМС США загинув під час виконання демонстративного стрибка у шоу в рамках щорічного фестивалю Fleet Week в Нью-Йорку.
У Нью-Йорку десантник ВМС загинув на фестивалі через несправний парашут Фото: zateevo.ru

Свідками трагедії стали тисячі глядачів, які дивилися шоу з Парку Свободи в Джерсі-Сіті.

Парашутист упав у воду гирла річки Гудзон, співробітники берегової охорони США витягнули загиблого. Про це повідомляє Reuters.

 

 

 

Смерть десантника констатували в медичному центрі Джерсі-Сіті, його ім'я не повідомляється.

Контр-адмірал ВМС США Джек Скорбі зазначив, що наразі причини трагедії невідомі. За його словами, парашут "не спрацював".

"Його парашут не зміг відкритись належним чином, і він упав у воду", - сказав Скорбі.

За словам очевидців, парашутисти стрибали з вертольотів.

У рамках фестивалю Fleet Week в Нью-Йорку демонстративні стрибки здійснюють десятки парашутистів ВМС США, зокрема,  військові з підрозділів Морських котиків".

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29 05 2017 10:57
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