У Нью-Йорку десантник ВМС загинув на фестивалі через несправний парашут
Свідками трагедії стали тисячі глядачів, які дивилися шоу з Парку Свободи в Джерсі-Сіті.
Парашутист упав у воду гирла річки Гудзон, співробітники берегової охорони США витягнули загиблого. Про це повідомляє Reuters.
U.S. Navy skydiver killed in parachuting accident in New York Harbor https://t.co/EX8W9fxn7X pic.twitter.com/sG4vK7M67S— Reuters U.S. News (@ReutersUS) 29 травня 2017 р.
Смерть десантника констатували в медичному центрі Джерсі-Сіті, його ім'я не повідомляється.
Контр-адмірал ВМС США Джек Скорбі зазначив, що наразі причини трагедії невідомі. За його словами, парашут "не спрацював".
"Його парашут не зміг відкритись належним чином, і він упав у воду", - сказав Скорбі.
За словам очевидців, парашутисти стрибали з вертольотів.
У рамках фестивалю Fleet Week в Нью-Йорку демонстративні стрибки здійснюють десятки парашутистів ВМС США, зокрема, військові з підрозділів Морських котиків".
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