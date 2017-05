У Нью-Йорку десантник ВМС загинув на фестивалі через несправний парашут

Свідками трагедії стали тисячі глядачів, які дивилися шоу з Парку Свободи в Джерсі-Сіті.

Парашутист упав у воду гирла річки Гудзон, співробітники берегової охорони США витягнули загиблого. Про це повідомляє Reuters.

U.S. Navy skydiver killed in parachuting accident in New York Harbor https://t.co/EX8W9fxn7X pic.twitter.com/sG4vK7M67S