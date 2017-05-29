У Нью-Йорку десантник ВМС загинув на фестивалі через несправний парашут Смерть десантника констатували в медичному центрі Джерсі-Сіті, його ім'я не повідомляється

Один з членів елітної команди парашутистів ВМС США загинув під час виконання демонстративного стрибка у шоу в рамках щорічного фестивалю Fleet Week в Нью-Йорку.

Фото: zateevo.ru

Свідками трагедії стали тисячі глядачів, які дивилися шоу з Парку Свободи в Джерсі-Сіті. Парашутист упав у воду гирла річки Гудзон, співробітники берегової охорони США витягнули загиблого. Про це повідомляє Reuters. U.S. Navy skydiver killed in parachuting accident in New York Harbor https://t.co/EX8W9fxn7X pic.twitter.com/sG4vK7M67S — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 29 травня 2017 р. Смерть десантника констатували в медичному центрі Джерсі-Сіті, його ім'я не повідомляється. Контр-адмірал ВМС США Джек Скорбі зазначив, що наразі причини трагедії невідомі. За його словами, парашут "не спрацював". "Його парашут не зміг відкритись належним чином, і він упав у воду", - сказав Скорбі. За словам очевидців, парашутисти стрибали з вертольотів. У рамках фестивалю Fleet Week в Нью-Йорку демонстративні стрибки здійснюють десятки парашутистів ВМС США, зокрема, військові з підрозділів Морських котиків".

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