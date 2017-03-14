У Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі ввели надзвичайний стан через насування снігової бурі
"Надзвичайний стан оголошено у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі в очікуванні снігової бурі. Вона сягне східного узбережжя у вівторок", - повідомляє ВВС-Україна.
Буря і заметіль, як очікується, принесуть у Нью-Йорк близько 60 сантиметрів опадів. Швидкість вітру подекуди сягатиме 96 км/год.
У найбільшому місті США будуть закриті школи, скасують рейси в аеропортах.
У Нью-Йорку через снігопад закриють штаб-квартиру ООН, де цими днями проходить конференція про права жінок. Нью-Йоркська біржа також буде працювати у спрощеному режимі - більшість трейдерів не вийдуть на роботу, що позначиться на обсягах торгівлі.
У США в середу будуть скасовані близько 6500 авіарейсів, повідомляє сервіс FlightAware.
Президент США Дональд Трамп вперше як президент буде займатися нейтралізацією наслідків стихійного лиха.
Трамп запевнив, що зустрічався з керівниками Міністерства внутрішньої безпеки та Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA).
"Усе повністю готове. Сподіваймося, що все буде не так погано, як пророкують деякі люди. Зазвичай так і буває", - прокоментував Трамп наближення шторму.
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