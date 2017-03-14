Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі ввели надзвичайний стан через насування снігової бурі

Буря і заметіль принесуть у Нью-Йорк близько 60 сантиметрів опадів
У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через загрозу снігової бурі, яка найближчим часом повинна дістатися міста.
У Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі ввели надзвичайний стан через насування снігової бурі www.standupny.com

"Надзвичайний стан оголошено у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі в очікуванні снігової бурі. Вона сягне східного узбережжя у вівторок", - повідомляє ВВС-Україна.

Буря і заметіль, як очікується, принесуть у Нью-Йорк близько 60 сантиметрів опадів. Швидкість вітру подекуди сягатиме 96 км/год.

У найбільшому місті США будуть закриті школи, скасують рейси в аеропортах.

У Нью-Йорку через снігопад закриють штаб-квартиру ООН, де цими днями проходить конференція про права жінок. Нью-Йоркська біржа також буде працювати у спрощеному режимі - більшість трейдерів не вийдуть на роботу, що позначиться на обсягах торгівлі.

У США в середу будуть скасовані близько 6500 авіарейсів, повідомляє сервіс FlightAware.

Президент США Дональд Трамп вперше як президент буде займатися нейтралізацією наслідків стихійного лиха.

Трамп запевнив, що зустрічався з керівниками Міністерства внутрішньої безпеки та Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA).

"Усе повністю готове. Сподіваймося, що все буде не так погано, як пророкують деякі люди. Зазвичай так і буває", - прокоментував Трамп наближення шторму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.