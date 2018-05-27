CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вулиці Тайм-Сквер у Нью-Йорку провели акцію в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує уже 14 день.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку провели акцію в підтримку Олега Сенцова, - ВІДЕО
До акції долучився лідер кримських татар Мустафа Джемілєв
Фото: facebook.com/andrei.zagdansky
Учасники акції вийшли на вулицю Таймс-сквер з вимогою звільнити Сенцова з ув'язнення. Одні учасники акції тримали плакати з написами Free Sentsov, інші - одяглися в імпровізовані костюми арештантів і сіли посеред вулиці з пісочними годинниками в руках, - повідомляє "Крим.Реалії".
Повідомляється, що в акції взяли участь близько 50 людей. Також до акції долучився лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня під будівлею посольства Російської Федерації відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує, та інших в'язнів Кремля.
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