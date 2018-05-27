У Нью-Йорку провели акцію в підтримку Олега Сенцова, - ВІДЕО

На вулиці Тайм-Сквер у Нью-Йорку провели акцію в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує уже 14 день.

Учасники акції вийшли на вулицю Таймс-сквер з вимогою звільнити Сенцова з ув'язнення. Одні учасники акції тримали плакати з написами Free Sentsov, інші - одяглися в імпровізовані костюми арештантів і сіли посеред вулиці з пісочними годинниками в руках, - повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що в акції взяли участь близько 50 людей. Також до акції долучився лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.