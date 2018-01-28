У Нью-Йорку розслідують продаж соцмережевих ботів, які крадуть особистості реальних людей

Генпрокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман порушив справу з приводу масового продажу фейкових підписників – ботів – які, згідно з розслідуванням The New York Times, використовували крадену інформацію реальних людей.

27 січня газета The New York Times опублікувала докладне розслідування про діяльність американської компанії Devumi, що займається створенням фейковий акаунтів у соцмережах і продажем підписників для накрутки популярності різних зірок шоу-бізнесу та комерційних компаній. За оцінкою видання, у Devumi є близько 3,5 млн таких автоматизованих профілів, що дозволяє компанії заробляти мільйони доларів на рік.

Хоча часто такі профілі мають фотографії та опис реальних людей, що порушує їх права, власне соцмережі і держава не роблять достатньо для того, щоб попередити таку практику. В опублікованому в березні 2017 року дослідженні Університету Каліфорнії йшлося, що у Twitter близько 48 млн ботів або 9-15% від загальної кількості користувачів, хоча компанія стверджує, що це число набагато менше. Facebook у листопаді повідомив, що в соцмережі існує близько 60 млн роботів.

У Devumi заперечують, що продають фейкових підписників і крадуть особистості реальних людей з метою створення відчуття реальності таких профілів. На сайті компанії повідомляється, що сервіс дає нових передплатників, збільшує віральність контенту і за рахунок постів користувачів надає бренду або персоні впливовості. Однак як саме це відбувається, не уточнюється.

За даними The New York Times, у Devumi близько 200 тис. клієнтів. Серед них спортсмени, бізнес-тренери, зірки телебачення та моделі. Зазвичай передплатників купують для себе, іноді для друзів або клієнтів. У списку клієнтів Devumi газета назвала IT-магната Майкла Делла (засновника Dell), актора Джона Легуізамо, редактора китайського новинного агентства "Сіньхуа", радника президента Еквадору (він купував передплатників для минулої передвиборної кампанії) і навіть одного члена ради директорів Twitter.

Деякі з покупців у розмові з The New York Times зізнавалися, що підозрювали Devumi в шахрайстві (адже компанія не говорить, що це боти), і були засмучені купівлею передплатників. Одним з клієнтів була модель Кеті Айленд, яка стала бренд-амбасадор для компанії American Family Insurance. Виявилося, це співробітник компанії без дозволу купував для неї ботів, збільшивши кількість підписників зі 160 тис. до мільйона менше ніж за рік.

В якості експерименту редактори The New York Times купили 25 тис. підписників у Twitter для тестового аккаунта за 225 доларів. Перші 10 тис. отриманих підписників були схожі на справжніх людей, хоча при більш уважному вивченні було помітно, що це боти: аватарки пережаті, щоб уникнути автоматичного виявлення, в юзернеймах символи замінювалися на схожі (наприклад, i на l), а найбільше відрізнявся контент – це були постійні ретвіти записів різними мовами. Наступні 15 тис. профілів, які підписалися на тестовий аккаунт, навіть не виглядали як справжні користувачі Twitter.

Менше ніж за добу після виходу розслідування на нього відреагував генпрокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман. Він уже порушив одну справу проти ботів, запідозривши Федеральну комісію зі зв'язку в накрутці позитивних відгуків про скасування мережевий нейтральності, і тепер обіцяє порушити нову справу проти Devumi.

"Видавання себе за іншу людину і шахрайство заборонені законами Нью-Йорка. Ми порушуємо справу проти Devumi і їх можливого продажу ботів з використанням крадених особистостей. Інтернет повинен бути одним з найбільших інструментів для демократії, але все більше перетворюється в непрозорий майданчик, де можна заплатити, щоб виграти", – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, Bloomberg включив до списку персон, які заслужили уваги у 2017 році, "російських ботів".

Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.

Дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка за час його перебування на посаді коментували і поширювали понад 1500 ботів.