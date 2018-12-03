Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аварія вертольота в Нью-Йорку: кількість жертв зросла, - ОНОВЛЕНО

Одну людину вдалося врятувати
В неділю, 11 березня, в річку Іст-рівер у Нью-Йорку впав вертоліт із декількома людьми на борту.
Аварія вертольота в Нью-Йорку: кількість жертв зросла, - ОНОВЛЕНО Фото: EPA/UPG

Спікер мера Нью-Йорка Ерік Філліпс повідомив, що внаслідок аварії вертольота в річку Іст-рівер у Нью-Йорку загинуло двоє людей.

Також повідомляється, що рятувальники витягли з води одну людину.

Рятувальники продовжують пошуки пасажирів вертольота, повідомляє Associated Press.

Оновлення: У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, пілоту вдалося врятуватися.

У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, повідомляє CNN.

За даними місцевої влади, пілот вертольота зміг з нього вибратися і залишився живий.

Зараз пілот знаходиться в лікарні.

Вертоліт належить приватній компанії Liberty Helicopter, яка здійснює чартерні рейси над містом для зйомки пам'яток і красивих пейзажів.

Нагадаємо, турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. На борту лайнера була дочка глави глави компанії-власника Міна Башаран.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2018 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.