Аварія вертольота в Нью-Йорку: кількість жертв зросла, - ОНОВЛЕНО
Спікер мера Нью-Йорка Ерік Філліпс повідомив, що внаслідок аварії вертольота в річку Іст-рівер у Нью-Йорку загинуло двоє людей.
Також повідомляється, що рятувальники витягли з води одну людину.
Рятувальники продовжують пошуки пасажирів вертольота, повідомляє Associated Press.
Оновлення: У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, пілоту вдалося врятуватися.
У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, повідомляє CNN.
За даними місцевої влади, пілот вертольота зміг з нього вибратися і залишився живий.
Зараз пілот знаходиться в лікарні.
Вертоліт належить приватній компанії Liberty Helicopter, яка здійснює чартерні рейси над містом для зйомки пам'яток і красивих пейзажів.
Нагадаємо, турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. На борту лайнера була дочка глави глави компанії-власника Міна Башаран.
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