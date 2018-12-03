Аварія вертольота в Нью-Йорку: кількість жертв зросла, - ОНОВЛЕНО

В неділю, 11 березня, в річку Іст-рівер у Нью-Йорку впав вертоліт із декількома людьми на борту.

Спікер мера Нью-Йорка Ерік Філліпс повідомив, що внаслідок аварії вертольота в річку Іст-рівер у Нью-Йорку загинуло двоє людей.

Також повідомляється, що рятувальники витягли з води одну людину.

Рятувальники продовжують пошуки пасажирів вертольота, повідомляє Associated Press.

Оновлення: У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, пілоту вдалося врятуватися.

У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, повідомляє CNN.

За даними місцевої влади, пілот вертольота зміг з нього вибратися і залишився живий.

Зараз пілот знаходиться в лікарні.

Вертоліт належить приватній компанії Liberty Helicopter, яка здійснює чартерні рейси над містом для зйомки пам'яток і красивих пейзажів.

Нагадаємо, турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. На борту лайнера була дочка глави глави компанії-власника Міна Башаран.