У Нью-Йорку запрацювала "Президентська бібліотека твітів Дональда Трампа", – ФОТО
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
"Можете говорити про Трампа все, що заманеться. Він може бути поганим президентом або геополітиком, але він дуже хороший у Twitter", – зазначили організатори.
Фото: Brad Barket/Getty Images
Бібліотека складається зі 140 повідомлень, які розподілені за категоріями і розділами. Наприклад, є такі, де він пише послання своїм опонентам, а також розділ з побажаннями.
Фото: Brad Barket/Getty Images
Фото: Brad Barket/Getty Images
Фото: Brad Barket/Getty Images
Фото: Brad Barket/Getty Images
Нагадаємо, президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга.
Співзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.
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