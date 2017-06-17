У Нью-Йорку запрацювала "Президентська бібліотека твітів Дональда Трампа", – ФОТО

"Бібліотека" складається зі 140 повідомлень, які розподілені за категоріями і розділами

У США команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила експозицію твітів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Можете говорити про Трампа все, що заманеться. Він може бути поганим президентом або геополітиком, але він дуже хороший у Twitter", – зазначили організатори.



Фото: Brad Barket/Getty Images

Бібліотека складається зі 140 повідомлень, які розподілені за категоріями і розділами. Наприклад, є такі, де він пише послання своїм опонентам, а також розділ з побажаннями.



Фото: Brad Barket/Getty Images



Фото: Brad Barket/Getty Images



Фото: Brad Barket/Getty Images



Фото: Brad Barket/Getty Images

Нагадаємо, президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга.

Співзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.