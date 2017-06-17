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У Нью-Йорку запрацювала "Президентська бібліотека твітів Дональда Трампа", – ФОТО

"Бібліотека" складається зі 140 повідомлень, які розподілені за категоріями і розділами
У США команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила експозицію твітів президента США Дональда Трампа.
У Нью-Йорку запрацювала "Президентська бібліотека твітів Дональда Трампа", – ФОТО Фото: twitter.com/TheDailyShow

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Можете говорити про Трампа все, що заманеться. Він може бути поганим президентом або геополітиком, але він дуже хороший у Twitter", – зазначили організатори. 


Фото: Brad Barket/Getty Images

Бібліотека складається зі 140 повідомлень, які розподілені за категоріями і розділами. Наприклад, є такі, де він пише послання своїм опонентам, а також розділ з побажаннями.


Фото: Brad Barket/Getty Images


Фото: Brad Barket/Getty Images


Фото: Brad Barket/Getty Images


Фото: Brad Barket/Getty Images

Нагадаємо, президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга.

Співзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.

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17 06 2017 23:45
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