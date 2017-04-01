CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Брукліні внаслідок сходження з рейок пасажирського потягу, поранено 37 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку жертвами залізничної катастрофи стали щонайменше 37 осіб
Про загиблих не повідомлялося
Фото: reuters.com
В результаті інциденту постраждали 37 осіб. Про це повідомляє Reuters.
Очевидці кажуть, що перед аварією поїзд рухався швидше звичайного, а потім стався сильний удар. За їхніми словами, важко поранених немає.
Про загиблих не повідомлялося.
Розпочато розслідування причин події.
За даними NBC 4 New York, жертвами катастрофи стали 76 людей, які отримали незначні травми.
Нагадаємо, у грудні потяг з 26 цистерн, в 20 з яких був пропілен, а в трьох скраплений природній газ, зійшов з рейок біля села Хітріно у Шуменській області на північному сході Болгарії. Після аварії сталося кілька вибухів.
В результаті аварії загинули 5 людей, ще 29 отримали поранення.
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