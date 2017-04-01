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У Нью-Йорку жертвами залізничної катастрофи стали щонайменше 37 осіб

Про загиблих не повідомлялося
У Брукліні внаслідок сходження з рейок пасажирського потягу, поранено 37 людей.
У Нью-Йорку жертвами залізничної катастрофи стали щонайменше 37 осіб Фото: reuters.com

В результаті інциденту постраждали 37 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Очевидці кажуть, що перед аварією поїзд рухався швидше звичайного, а потім стався сильний удар. За їхніми словами, важко поранених немає.

Про загиблих не повідомлялося.

Розпочато розслідування причин події.

За даними NBC 4 New York, жертвами катастрофи стали 76 людей, які отримали незначні травми.

Нагадаємо, у грудні потяг з 26 цистерн, в 20 з яких був пропілен, а в трьох скраплений природній газ, зійшов з рейок біля села Хітріно у Шуменській області на північному сході Болгарії. Після аварії сталося кілька вибухів.

В результаті аварії загинули 5 людей, ще 29 отримали поранення.

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04 01 2017 17:52
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