У низці аеропортів Німеччини посилено безпеку через розшук терористів
Зокрема, йдеться про аеропорти в Штутгарті, Карлсруе, Баден-Бадені, Фрідріхсхафені і Мангеймі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тим часом, як повідомляє радіостанція "Німецька хвиля", поліція розшукує чотирьох осіб у зв'язку із загрозою терактів.
За її даними, німецькі правоохоронні органи отримали відповідну інформацію від спецслужб Марокко. Згідно переданої інформації, кілька терористів планують підірвати себе в одному з аеропортів на заході Німеччини в різдвяні свята.
Правоохоронцям відомі імена підозрюваних, серед яких батько і син з федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, відзначає радіостанція.
Правоохоронні органи Німеччини часто отримують інформацію такого характеру, однак цього разу вона носила конкретний характер із зазначенням чотирьох підозрюваних.
Нагадаємо, комітет з питань правосуддя парламенту німецької землі Тюрингія у п'ятницю заявив, що готовий зняти депутатську недоторканість з Бьорна Гeкке після скарги на несанкціоноване використання зображення на його сторінці у Facebook.
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