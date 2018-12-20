У низці аеропортів Німеччини посилено безпеку через розшук терористів

Йдеться про аеропорти в Штутгарті, Карлсруе, Баден-Бадені, Фрідріхсхафені і Мангеймі

Заходи безпеки посилені в низці аеропортів на заході Німеччини, де правоохоронці розшукують підозрюваних у тероризмі.

Зокрема, йдеться про аеропорти в Штутгарті, Карлсруе, Баден-Бадені, Фрідріхсхафені і Мангеймі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тим часом, як повідомляє радіостанція "Німецька хвиля", поліція розшукує чотирьох осіб у зв'язку із загрозою терактів.

За її даними, німецькі правоохоронні органи отримали відповідну інформацію від спецслужб Марокко. Згідно переданої інформації, кілька терористів планують підірвати себе в одному з аеропортів на заході Німеччини в різдвяні свята.

Правоохоронцям відомі імена підозрюваних, серед яких батько і син з федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, відзначає радіостанція.

Правоохоронні органи Німеччини часто отримують інформацію такого характеру, однак цього разу вона носила конкретний характер із зазначенням чотирьох підозрюваних.

Нагадаємо, комітет з питань правосуддя парламенту німецької землі Тюрингія у п'ятницю заявив, що готовий зняти депутатську недоторканість з Бьорна Гeкке після скарги на несанкціоноване використання зображення на його сторінці у Facebook.