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У Одесі група російських злодіїв - альпіністів вкрала сумку з 24 млн гривень

Встановлено, що вони заробляли кошти крадіжками та розбоями в Одесі
У Одесі російські злодії - альпіністи вкрали сумку з 24 млн гривень.
У Одесі група російських злодіїв - альпіністів вкрала сумку з 24 млн гривень Фото: facebook.com Дмитро Головін

Члени групи альпіністів були неодноразово судимі,  повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

Встановлено, що вони заробляли кошти крадіжками та розбоями в Одесі.

Їх затримано "по гарячому сліду" після крадіжки 24 млн гривень.

Нагадаємо, у Києві обікрали главу офісу Ради Європи. З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою.

 
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27 07 2018 16:58
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