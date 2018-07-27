НОВИНИУ Одесі російські злодії - альпіністи вкрали сумку з 24 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Одесі група російських злодіїв - альпіністів вкрала сумку з 24 млн гривень
Встановлено, що вони заробляли кошти крадіжками та розбоями в Одесі
Фото: facebook.com Дмитро Головін
Члени групи альпіністів були неодноразово судимі, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.
Встановлено, що вони заробляли кошти крадіжками та розбоями в Одесі.
Їх затримано "по гарячому сліду" після крадіжки 24 млн гривень.
Нагадаємо, у Києві обікрали главу офісу Ради Європи. З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою.
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27 07 2018 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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