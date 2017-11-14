У офшорах сховано 10-13% світового ВВП, - дослідження
Про це повідомляє ВВС.
За даними Boston Consulting Group, обсяги коштів в офшорах за 10 років зросли майже удвічі - з $6 трильйонів у 2006 році до $10 трильйонів у 2016 році.
Якщо враховувати не лише фінансові активи, а й інші цінності, записані на офшори, - яхти, нерухомість та предмети мистецтва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент терміново проведе дебати щодо скандалу навколо так званих Paradise Papers, пов’язаного із глобальним ухиленням від сплати податків.
5 листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив матеріали розслідування під назвою Paradise Papers. Документи охоплюють аналіз офшорної діяльності наймогутніших людей та компаній у світі та грунтуються на вивченні 13,4 млн файлів, отриманих унаслідок витоку інформації. Загалом нове досьє перебільшує за обсягами та насиченістю "Панамські документи", опубліковані у квітні минулого року. У них ідеться про 120 політиків та посадовців з майже 50 країн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат