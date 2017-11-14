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У офшорах сховано 10-13% світового ВВП, - дослідження

Обсяги коштів в офшорах за 10 років зросли майже удвічі
Аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.
У офшорах сховано 10-13% світового ВВП, - дослідження Фото: wallpaperspider.com

Про це повідомляє ВВС.

За даними Boston Consulting Group, обсяги коштів в офшорах за 10 років зросли майже удвічі - з $6 трильйонів у 2006 році до $10 трильйонів у 2016 році.

Якщо враховувати не лише фінансові активи, а й інші цінності, записані на офшори, - яхти, нерухомість та предмети мистецтва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент терміново проведе дебати щодо скандалу навколо так званих Paradise Papers, пов’язаного із глобальним ухиленням від сплати податків.

5 листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив матеріали розслідування під назвою Paradise Papers. Документи охоплюють аналіз офшорної діяльності наймогутніших людей та компаній у світі та грунтуються на вивченні 13,4 млн файлів, отриманих унаслідок витоку інформації. Загалом нове досьє перебільшує за обсягами та насиченістю "Панамські документи", опубліковані у квітні минулого року. У них ідеться про 120 політиків та посадовців з майже 50 країн.

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14 11 2017 06:30
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