У Пакистані екс-прем'єра засудили до 7 років ув’язнення за звинуваченням у корупції

У Пакистані Антикорупційний суд засудив Наваза Шаріфа, який тричі обіймав пост прем’єра країни, до семи років ув’язнення за звинуваченням у корупції.

Крім того, суд оштрафував Шаріфа на 25 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".

У рішенні суду зазначено, що раніше колишній прем’єр придбав сталеливарний завод в Саудівській Аравії, однак не зміг довести джерело доходу для такої покупки. Водночас сам Шаріф вважає антикорупційне розслідування проти нього "політично мотивованим".

У липні 2017-го Верховний суд Пакистану ухвалив відсторонення прем'єр-міністра Наваза Шаріфа після звинувачень у корупції.

У липні 2018 року Шаріфа вже засуджували до десяти років ув’язнення за звинуваченням в покупці елітних квартир в Лондоні, однак у вересні 2018 року його звільнили. Тоді Верховний суд скасував вирок стосовно Шаріфа і його дочки Марьям, зобов'язавши їх сплатити заставу в розмірі п'яти тисяч долларів за кожного.

Нагадаємо, партія "Терік-і-інсаф" (Рух за справедливість) на чолі з колишньою зіркою крикету Імраном Ханом, згідно з офіційними даними, перемогла на загальних виборах у Пакистані, проте для формування уряду їй доведеться шукати партнерів по коаліції. Наваз Шаріф, засуджений до 10-річного терміну за звинуваченням у корупції, не визнав перемоги партії Хана і заявив про масштабні підтасування й інші порушення. Однак Імран Хан назвав ці вибори найпрозорішими в історії Пакистану.