Щонайменше 23 людини загинули від отруєння алкоголем в Пакистані

45 осіб внаслідок отруєння алкоголем звернулися до лікарень по допомогу

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок отруєння домашнім алкоголем у місті Тоба Тек Сингх, що у Пакистані.

"Виробник і постачальник алкоголю також помер", — йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Виробник в домашніх умовах готував лікер та продавав його в поліетиленових пакетах по, приблизно, 6 доларів за пакет, - повідомляє ABC.

Згідно з повідомленням, щонайменше 45 осіб внаслідок отруєння алкоголем звернулися до лікарень по допомогу.

Нагадаємо, в Росії від отруєння "Бояришником" в Росії загинуло 76 осіб.

Ленінський районний суд Іркутська відправив під варту ще чотирьох осіб, які проходять у справі про загибель 76 людей, які отруїлися сурогатним засобом для ванни "Глід".

Варто відзначити, що станом на листопад кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем в Україні зросла до 68, всього зареєстровано 145 випадків отруєнь.