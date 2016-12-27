Щонайменше 23 людини загинули від отруєння алкоголем в Пакистані
"Виробник і постачальник алкоголю також помер", — йдеться у повідомленні місцевої поліції.
Виробник в домашніх умовах готував лікер та продавав його в поліетиленових пакетах по, приблизно, 6 доларів за пакет, - повідомляє ABC.
Згідно з повідомленням, щонайменше 45 осіб внаслідок отруєння алкоголем звернулися до лікарень по допомогу.
Нагадаємо, в Росії від отруєння "Бояришником" в Росії загинуло 76 осіб.
Ленінський районний суд Іркутська відправив під варту ще чотирьох осіб, які проходять у справі про загибель 76 людей, які отруїлися сурогатним засобом для ванни "Глід".
Варто відзначити, що станом на листопад кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем в Україні зросла до 68, всього зареєстровано 145 випадків отруєнь.
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