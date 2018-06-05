ПОЛІТИКА НОВИНИУ Пакистані чоловік вистрілив у федерального міністра планування, розвитку і реформ Пакистану Ахсана Ікбала.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пакистані скоїли замах на міністра
Ахсан Ікбал отримав кульове поранення
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву федерального міністра внутрішніх справ Талала Чаудрі.
Ікбал отримав вогнепальне поранення у плече, коли з машини звернувся до натовпу на передвиборчому мітингу в рідному районі Наровала в центральній провінції Пенджаб. Син Ікбала Ахмад повідомив, що життю міністра нічого не загрожує.
"Він перебуває в районній лікарні Наровала, він у свідомості та поза небезпекою", – сказав Ахмад Ікбал.
Чаудрі повідомив, що на місці нападу затримали одну людину. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, щонайменше 11 військових загинули, ще 13 отримали поранення через атаку смертника поблизу військової бази у долині Сват на північному заході Пакистану.
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