У Пакистані сталось групове згвалтування дівчини-підлітка за рішенням сільської ради

Близько 20 чоловіків в пакистанському Мултані були заарештовані за наказ згвалтувати дівчинку-підлітка. Такий наказ представники ради села ухвалили через згвалтування, яке нібито скоїв її брат.

Поліція заявила, що родини двох дівчаток пов'язані між собою і також приймали спільне рішення щодо покарання.

"Джинга (сільська рада) розпорядився згвалтувати 16-річну дівчинку як покарання, оскільки її брат згвалтував 12-річну", - сказав поліцейський чиновник Аллах Бакш, повідомляє ВВС.

Він розповів, що на початку липня до сільради звернувся чоловік, який заявив, що його 12-річна сестра була згвалтована двоюрідним братом. Рада, вислухавши скаргу, наказала заявнику згвалтувати сестру обвинуваченого у відповідь. Це, як стверджують у поліції, він і зробив.

Пакистанська газета Dawn повідомила, що дівчина була згвалтована у присутності власних батьків.

#Panchayat orders revenge rape in #Multan..All this tym a sister was to b given as pay off 4 the brother killing some1 n now wats ths? pic.twitter.com/sxWNH5rvo7 — Zayna (@Zaynakhan6) 27 липня 2017 р.

Матері двох дівчаток пізніше подали скарги в місцеву поліцейську дільницю. В обох випадках медичні огляди підтвердили факт згвалтування.

Інший поліцейський, Ахсан Юнас, зазначив, що поліція зареєструвала скаргу проти 25 осіб, і що підозрюваний, обвинувачений в згвалтуванні 12-річної дитини, все ще на волі.

За даними ВВС, сільська рада, яка вирішила віддати наказ про згвалтування дівчинки, була зібрана представниками двох сімей.

Джирга - рада, утворена з місцевих старійшин - часто вирішує спори в селах Пакистану. Джиргу вже засуджували за низку спірних рішень, в тому числі за попередні накази про згвалтування з помсти, а також за "вбивства честі".

Нагадаємо, у червні минулого року у Пакистані дівчина померла після того, як її катували і спалили, оскільки вона відмовилася від пропозиції вийти заміж.