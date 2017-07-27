У Пакистані сталось групове згвалтування дівчини-підлітка за рішенням сільської ради
Поліція заявила, що родини двох дівчаток пов'язані між собою і також приймали спільне рішення щодо покарання.
"Джинга (сільська рада) розпорядився згвалтувати 16-річну дівчинку як покарання, оскільки її брат згвалтував 12-річну", - сказав поліцейський чиновник Аллах Бакш, повідомляє ВВС.
Він розповів, що на початку липня до сільради звернувся чоловік, який заявив, що його 12-річна сестра була згвалтована двоюрідним братом. Рада, вислухавши скаргу, наказала заявнику згвалтувати сестру обвинуваченого у відповідь. Це, як стверджують у поліції, він і зробив.
Пакистанська газета Dawn повідомила, що дівчина була згвалтована у присутності власних батьків.
#Panchayat orders revenge rape in #Multan..All this tym a sister was to b given as pay off 4 the brother killing some1 n now wats ths? pic.twitter.com/sxWNH5rvo7— Zayna (@Zaynakhan6) 27 липня 2017 р.
Матері двох дівчаток пізніше подали скарги в місцеву поліцейську дільницю. В обох випадках медичні огляди підтвердили факт згвалтування.
Інший поліцейський, Ахсан Юнас, зазначив, що поліція зареєструвала скаргу проти 25 осіб, і що підозрюваний, обвинувачений в згвалтуванні 12-річної дитини, все ще на волі.
За даними ВВС, сільська рада, яка вирішила віддати наказ про згвалтування дівчинки, була зібрана представниками двох сімей.
Джирга - рада, утворена з місцевих старійшин - часто вирішує спори в селах Пакистану. Джиргу вже засуджували за низку спірних рішень, в тому числі за попередні накази про згвалтування з помсти, а також за "вбивства честі".
Нагадаємо, у червні минулого року у Пакистані дівчина померла після того, як її катували і спалили, оскільки вона відмовилася від пропозиції вийти заміж.
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