У Пакистані сталось групове згвалтування дівчини-підлітка за рішенням сільської ради

Поліція заявила, що родини двох дівчаток пов'язані між собою і також приймали спільне рішення щодо покарання.

"Джинга (сільська рада) розпорядився згвалтувати 16-річну дівчинку як покарання, оскільки її брат згвалтував 12-річну", - сказав поліцейський чиновник Аллах Бакш, повідомляє ВВС.

Він розповів, що на початку липня до сільради звернувся чоловік, який заявив, що його 12-річна сестра була згвалтована двоюрідним братом. Рада, вислухавши скаргу, наказала заявнику згвалтувати сестру обвинуваченого у відповідь. Це, як стверджують у поліції, він і зробив.

Пакистанська газета Dawn повідомила, що дівчина була згвалтована у присутності власних батьків.

#Panchayat orders revenge rape in #Multan..All this tym a sister was to b given as pay off 4 the brother killing some1 n now wats ths? pic.twitter.com/sxWNH5rvo7