У Пакистані вбили "батька Талібану"
"Самі уль-Хак був убитий ножем під час нападу, скоєного в його будинку в Равалпінді біля Ісламабада", - повідомляє DW з посиланням на АР.
81-річний Самі уль-Хак перебував сам у спальні, коли було скоєно напад. Охоронець, за його словами, знайшов уль-Хака у критичному стані, заявив Хамід уль-Хак, син вбитого.
"За даними поліції, релігійного діяча, який був двічі поранений, доставили до лікарні, де він помер. Проводиться розслідування. За попередньою інформацією, особу нападника та його мотиви поки не встановлено", - інформує АР.
Самі уль-Хак раніше був лідером фракції ісламістської партії JUI-S, двічі обирався до Сенату.
Він був засновником відомої школи ісламської теології, де здобули освіту багато афганських лідерів. Багато його учнів пізніше стали ватажками радикального руху "Талібан".
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