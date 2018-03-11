Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Пакистані вбили "батька Талібану"

Про це повідомила місцева поліція та родина вбитого
Релігійного діяча Самі уль-Хака, відомого у ЗМІ як "батько Талібану", вбили у п'ятницю у Пакистані.
У Пакистані вбили "батька Талібану" Фото: dpa

"Самі уль-Хак був убитий ножем під час нападу, скоєного в його будинку в Равалпінді біля Ісламабада", - повідомляє DW з посиланням на АР.

81-річний Самі уль-Хак перебував сам у спальні, коли було скоєно напад. Охоронець, за його словами, знайшов уль-Хака у критичному стані, заявив Хамід уль-Хак, син вбитого.

"За даними поліції, релігійного діяча, який був двічі поранений, доставили до лікарні, де він помер. Проводиться розслідування. За попередньою інформацією, особу нападника та його мотиви поки не встановлено", - інформує АР.

Самі уль-Хак раніше був лідером фракції ісламістської партії JUI-S, двічі обирався до Сенату.

Він був засновником відомої школи ісламської теології, де здобули освіту багато афганських лідерів. Багато його учнів пізніше стали ватажками радикального руху "Талібан".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2018 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.