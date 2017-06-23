У Пакистані внаслідок атаки смертника на поліцейський відділок загинули 11 осіб

У пакистанському місті Кветта смертник на машині, начиненою вибухівкою, спробував прорватися до відділення поліції.

Атака сталася в районі, де розташовані будівлі, пов'язані з правоохоронними органами, в тому числі офіс начальника місцевої поліції. Метою терориста було поліцейське відділення.

Смертник був зупинений на під'їзді до будівлі, на охоронному периметрі. Під час перевірки він привів в дію саморобний вибуховий пристрій великої потужності. Під час вибуху постраждали поліцейські, які чергували на посту. З 11 загиблих четверо є співробітниками поліції, ще 12 осіб, з дев'ятьма поліцейськими включно, отримали поранення. Про це повідомляє пакистанський телеканал GeoTV з посиланням на місцевих чиновників.

Із засудженням атаки вже виступило керівництво країни, в тому числі президент Мамнун Хусейн, прем'єр-міністр Наваз Шаріф і глава МВС Низар Алі Хан. Представник уряду провінції Белуджистан Анварул Хак Какар звинуватив в причетності до теракту влади сусідньої Індії.

Нагадаємо, 11 червня у спірному регіоні Джамму і Кашмір на кордоні Індії та Пакистану під час зіткнень між індійськими прикордонниками і озброєними людьми, які зробили спробу перетнути кордон, загинуло шість осіб.