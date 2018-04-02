У Пакистані внаслідок теракту загинули 11 військових

Напад стався у той час, коли військові грали у волейбол за межами військового табору

Щонайменше 11 військових загинули, ще 13 зазнали поранень через атаку смертника поблизу військової бази у долині Сват на північному заході Пакистану.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався у той час, коли військові грали у волейбол за межами військового табору. Поранених доставили до військового шпиталю.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання, пов’язане з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Про це бойовики повідомили у прес-релізі, розісланому засобам масової інформації.

Ісламістське угруповання "Талібан" контролювало долину Сват до 2007 року. Потім пакистанські військові відбили цю територію завдяки серії силових операцій. У 2009 році талібів відтіснили за межі Пакистану – до Афганістану.

Нагадаємо, наприкінці січня щонайменше шестеро членів однієї родини загинули через підрив автомобіля в північно-західному регіоні Пакистану поблизу афганського кордону.