У Пакистані внаслідок теракту загинули 11 військових
Про це повідомляє Reuters.
Напад стався у той час, коли військові грали у волейбол за межами військового табору. Поранених доставили до військового шпиталю.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання, пов’язане з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Про це бойовики повідомили у прес-релізі, розісланому засобам масової інформації.
Ісламістське угруповання "Талібан" контролювало долину Сват до 2007 року. Потім пакистанські військові відбили цю територію завдяки серії силових операцій. У 2009 році талібів відтіснили за межі Пакистану – до Афганістану.
Нагадаємо, наприкінці січня щонайменше шестеро членів однієї родини загинули через підрив автомобіля в північно-західному регіоні Пакистану поблизу афганського кордону.
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