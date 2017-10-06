У Пакистані за допис на Facebook винесли смертний вирок

Блюзнірство в Пакистані є кримінальним злочином, що тягне покарання аж до смертної кари, але досі її ще не застосовували

Антитерористичний суд у Пакистані виніс смертний вирок за допис у Facebook, який було визнано "блюзнірським".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як вирішив суд у місті Багавалпурі у провінції Пенджаб на сході країни, 30-річний Таймур Раза, шиїт за вірою, в тому дописі минулого року презирливо висловився про сунітських релігійних діячів і дружин пророка Магомета.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, у Пакистані протягом 2016 року за звинуваченнями, пов'язаними з блюзнірством, були арештовані десять мусульман і п’ять представників інших релігій.

Останнім часом уряд країни обіцяв посилити боротьбу з поширенням у соціальних мережах повідомлень, зміст яких вважається блюзнірським.

Блюзнірство в Пакистані, де більшість населення належить до сунітської гілки ісламу, є кримінальним злочином, що тягне суворі покарання, аж до смертної кари за певних обставин, але досі її ще не застосовували. Натомість, за даними правозахисників, із 1990 року в Пакистані самосудами вбили не менш ніж 65 людей, яких нападники самі звинувачували у "блюзнірстві".

В Ісламській Республіці Пакистан, у якій за Конституцією іслам (без поділу на течії) є державною релігією, Кримінальний кодекс містить кілька статей про блюзнірство. Найсуворіші з них стосуються блюзнірства щодо різних аспектів ісламу, таких, як блюзнірство щодо пророка Магомета чи щодо Корану, кожен примірник якого вважається священним. Але інші такі статті передбачають покарання за блюзнірство стосовно будь-якої релігії.

Найчастіше в Пакистані ці закони застосовують до випадків блюзнірства саме щодо ісламу. Правозахисники і в Пакистані, і за кордоном виступають за скасування чи принаймні пом’якшення цих статей і заявляють, що ці закони часто використовують для переслідування релігійних меншин. Натомість ці закони палко підтримують ісламістські екстремісти й консерватори.

З іншого боку, критики звертають увагу й на іншу нерідко використовувану можливість несправедливого застосування законодавства проти блюзнірства – для зведення особистих рахунків.

Нагадаємо, уряд Данії скасував закон про богохульство, який проіснував 334 роки.

Районний суд Цюріха виніс у травні перший в історії Швейцарії обвинувальний вирок за лайк до коментарю, залишеному в соціальній мережі Facebook.