У Пакистані жінка планувала підірвати себе на Великдень поруч з християнською громадою

Вона планувала атаку на одну з християнських церков

Військові Пакистану затримали в Лахорі жінку-смертницю, яка збиралася підірвати себе поряд з християнською громадою під час святкування Великодня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного представника армії Пакистану.

Військові ідентифікували дівчину як Норін Легара, студентку медінституту родом із південного міста Хайдарабад.

Згідно з її свідченнями, вона дійсно планувала атаку на одну з християнських церков і в неї були двоє спільників.

"У них було дві (набитих вибухівкою) куртки і чотири ручні гранати, а куртки мали використовуватися для нападу на якусь церкву під час Великодня, і я мала стати терористом-смертником", – сказала вона.

Однак здійснити задумане терористам не вдалося. 14 квітня пакистанські військові виявили їх притулок.

Нагадаємо, доглядач суфійського храму та його спільники катували двадцять парафіян, а потім убили їх кийками і ножами.

Близько шести чоловік було вбито і понад 20 отримали поранення при атаці на суд в місті Чарсадда в пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва.