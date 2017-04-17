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У Пакистані жінка планувала підірвати себе на Великдень поруч з християнською громадою

Вона планувала атаку на одну з християнських церков
Військові Пакистану затримали в Лахорі жінку-смертницю, яка збиралася підірвати себе поряд з християнською громадою під час святкування Великодня.
У Пакистані жінка планувала підірвати себе на Великдень поруч з християнською громадою Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного представника армії Пакистану.

Військові ідентифікували дівчину як Норін Легара, студентку медінституту родом із південного міста Хайдарабад.

Згідно з її свідченнями, вона дійсно планувала атаку на одну з християнських церков і в неї були двоє спільників.

"У них було дві (набитих вибухівкою) куртки і чотири ручні гранати, а куртки мали використовуватися для нападу на якусь церкву під час Великодня, і я мала стати терористом-смертником", – сказала вона.

Однак здійснити задумане терористам не вдалося. 14 квітня пакистанські військові виявили їх притулок.

Нагадаємо, доглядач суфійського храму та його спільники катували двадцять парафіян, а потім убили їх кийками і ножами.

Близько шести чоловік було вбито і понад 20 отримали поранення при атаці на суд в місті Чарсадда в пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва.

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17 04 2017 20:30
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