У Пакистані жінка планувала підірвати себе на Великдень поруч з християнською громадою
Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного представника армії Пакистану.
Військові ідентифікували дівчину як Норін Легара, студентку медінституту родом із південного міста Хайдарабад.
Згідно з її свідченнями, вона дійсно планувала атаку на одну з християнських церков і в неї були двоє спільників.
"У них було дві (набитих вибухівкою) куртки і чотири ручні гранати, а куртки мали використовуватися для нападу на якусь церкву під час Великодня, і я мала стати терористом-смертником", – сказала вона.
Однак здійснити задумане терористам не вдалося. 14 квітня пакистанські військові виявили їх притулок.
Нагадаємо, доглядач суфійського храму та його спільники катували двадцять парафіян, а потім убили їх кийками і ножами.
Близько шести чоловік було вбито і понад 20 отримали поранення при атаці на суд в місті Чарсадда в пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва.
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