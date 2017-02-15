У Палаті представників США ініціюють гарантії збереження санкцій проти Росії
Законопроект, поданий у Палаті представників 15 лютого, відображає заходи, ініційовані минулого тижня демократами і республіканцями у Сенаті США.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
8 лютого група сенаторів США внесла документ, який ускладнює можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.
Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.
Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.
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