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У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент вимагають перерахунку голосів через "чорну магію"

Ще до голосування місцевих священиків попросили помолитися над скриньками для голосування
У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент країни вимагають переглянути підсумки голосування через втручання чаклунства.
У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент вимагають перерахунку голосів через "чорну магію" Фото: з відкритих джерел

Ще до голосування місцевих священиків попросили помолитися над скриньками для голосування, щоб захистити їх від "зловісних сил", інформує New Zealand International.

Кандидати з провінції Східний Сепик на північному заході країни впевнені, що за них проголосувало більше людей, але бюлетені витягли з урн за допомогою магії.

Голосування закінчилося 8 липня, але поки в новому парламенті розподілили лише 26 місць з 111. Підрахунок голосів йде повільно через "різні проблеми", серед них невдоволення самих кандидатів і арешти спостерігачів.

У Новій Гвінеї з 1971 до 2013 року діяв закон про чаклунство. Практикуючі маги вважалися злочинцями, хоча в документі і не затверджувалося, що магія насправді існує. По суті, цей закон захищав від покарання тих, хто влаштовував розправи над підозрюваними в чаклунстві.

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22 07 2017 12:17
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