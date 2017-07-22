У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент вимагають перерахунку голосів через "чорну магію"

Ще до голосування місцевих священиків попросили помолитися над скриньками для голосування

У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент країни вимагають переглянути підсумки голосування через втручання чаклунства.

Ще до голосування місцевих священиків попросили помолитися над скриньками для голосування, щоб захистити їх від "зловісних сил", інформує New Zealand International.

Кандидати з провінції Східний Сепик на північному заході країни впевнені, що за них проголосувало більше людей, але бюлетені витягли з урн за допомогою магії.

Голосування закінчилося 8 липня, але поки в новому парламенті розподілили лише 26 місць з 111. Підрахунок голосів йде повільно через "різні проблеми", серед них невдоволення самих кандидатів і арешти спостерігачів.

У Новій Гвінеї з 1971 до 2013 року діяв закон про чаклунство. Практикуючі маги вважалися злочинцями, хоча в документі і не затверджувалося, що магія насправді існує. По суті, цей закон захищав від покарання тих, хто влаштовував розправи над підозрюваними в чаклунстві.