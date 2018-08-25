У Папуа-Новій Гвінеї через виверження вулкана евакуйовано тисячі людей

У Папуа-Новій Гвінеї прокинувся один з найактивніших вулканів регіону.

Через виверження острівного вулкана Манам були змушені евакуюватися 2 тисячі осіб. При цьому, в Центрі надзвичайних ситуацій розповіли, що три села були прямо на шляху потоку лави, повідомляє Reuters.

Обсерваторія RVO повідомила, що виверження почалося о 6 годині ранку за місцевим часом, в результаті в повітря було викинуто стовп попелу довжиною 15 км над рівнем моря.

На цей момент дані про загиблих і поранених в результаті виверження не озвучені. Перша фаза виверження закінчилася, але відкрився новий отвір, що, за даними RVO, може свідчити про більшу активність.

Нагадаємо, що жертвами виверження вулкану Фуего у Гватемалі стало понад 120 людей.