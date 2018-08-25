CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Папуа-Новій Гвінеї прокинувся один з найактивніших вулканів регіону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Папуа-Новій Гвінеї через виверження вулкана евакуйовано тисячі людей
Перша фаза виверження закінчена, але очікується, що вулкан продовжить активність
Фото: EPA
Через виверження острівного вулкана Манам були змушені евакуюватися 2 тисячі осіб. При цьому, в Центрі надзвичайних ситуацій розповіли, що три села були прямо на шляху потоку лави, повідомляє Reuters.
Обсерваторія RVO повідомила, що виверження почалося о 6 годині ранку за місцевим часом, в результаті в повітря було викинуто стовп попелу довжиною 15 км над рівнем моря.
На цей момент дані про загиблих і поранених в результаті виверження не озвучені. Перша фаза виверження закінчилася, але відкрився новий отвір, що, за даними RVO, може свідчити про більшу активність.
Нагадаємо, що жертвами виверження вулкану Фуего у Гватемалі стало понад 120 людей.
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