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У Папуа-Новій Гвінеї через виверження вулкана евакуйовано тисячі людей

Перша фаза виверження закінчена, але очікується, що вулкан продовжить активність
У Папуа-Новій Гвінеї прокинувся один з найактивніших вулканів регіону.
У Папуа-Новій Гвінеї через виверження вулкана евакуйовано тисячі людей Фото: EPA

Через виверження острівного вулкана Манам були змушені евакуюватися 2 тисячі осіб. При цьому, в Центрі надзвичайних ситуацій розповіли, що три села були прямо на шляху потоку лави, повідомляє Reuters.

Обсерваторія RVO повідомила, що виверження почалося о 6 годині ранку за місцевим часом, в результаті в повітря було викинуто стовп попелу довжиною 15 км над рівнем моря.

На цей момент дані про загиблих і поранених в результаті виверження не озвучені. Перша фаза виверження закінчилася, але відкрився новий отвір, що, за даними RVO, може свідчити про більшу активність.

Нагадаємо, що жертвами виверження вулкану Фуего у Гватемалі стало понад 120 людей.

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25 08 2018 11:58
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