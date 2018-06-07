У ПАР леви з’їли мисливців на носорогів
Рейнджери знайшли рештки двох, а можливо - трьох, людей у левовій резервації Сібуйя неподалік міста Кентон-он-Сі на південному сході країни, інформує ВВС.
Також там виявили потужну рушницю і сокиру, якою, як припускають, загиблі планували відрубувати роги тварин.
Власник резервації Сібуйя Нік Фокс на свої сторінці у Facebook припустив, що браконьєри проникли туди у неділю вночі чи у понеділок зранку.
"Вони заблукали й натрапили на прайд левів - там великий прайд, так що у них не було багато часу", - розповів він агенції AFP.
"Ми не впевнені, скільки їх було - від них мало що залишилося", - додав Нік Фокс.
Протибраконьєрська команда виявила там рушницю з глушником, довгу сокиру, а також кусачки - все це зазвичай використовують мисливці на носорогів.
Нагадаємо, що підозрюваний у незаконному полюванні на хижих тварин став поживою для левів біля національного парку Крюгер у Південній Африці.
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