У ПАР леви з’їли мисливців на носорогів

Протягом останніх років у Африці спостерігається зростання випадків браконьєрства - зловмисники полюють на роги носорогів через значний попит на цей матеріал в Азії

Щонайменше двох ймовірних браконьєрів, які полювали на носорогів, вбили та з'їли леви у Південно-Африканській республіці.

Рейнджери знайшли рештки двох, а можливо - трьох, людей у левовій резервації Сібуйя неподалік міста Кентон-он-Сі на південному сході країни, інформує ВВС.

Також там виявили потужну рушницю і сокиру, якою, як припускають, загиблі планували відрубувати роги тварин.

Власник резервації Сібуйя Нік Фокс на свої сторінці у Facebook припустив, що браконьєри проникли туди у неділю вночі чи у понеділок зранку.

"Вони заблукали й натрапили на прайд левів - там великий прайд, так що у них не було багато часу", - розповів він агенції AFP.

"Ми не впевнені, скільки їх було - від них мало що залишилося", - додав Нік Фокс.

Протибраконьєрська команда виявила там рушницю з глушником, довгу сокиру, а також кусачки - все це зазвичай використовують мисливці на носорогів.

Нагадаємо, що підозрюваний у незаконному полюванні на хижих тварин став поживою для левів біля національного парку Крюгер у Південній Африці.